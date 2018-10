Criticare gli abusi di una banca sui social si può Il caso di ‘UsuraUnicredit’ insegna

ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 ottobre 2018)unain modo aspro e pungente (restando nei limiti della continenza) attraverso l’utilizzo di, blog o siti si può. Lo ha stabilito un giudice in modo specifico risolvendo positivamente una assurda vicenda che ha coinvolto un piccolo imprenditore, destinatario di un’accusa infamante che gli attribuiva ben due capi di imputazione: diffamazione aggravata e tentata estorsione. Niente di sorprendente se il denunciante non fosse stato la più importanteitaliana, Unicredit. Si fa davvero fatica ad immaginare un topolino minuscolo che cerca di estorcere qualcosa ad un elefante di proporzioni bibliche, ma la vicenda è reale e fortunatamente ha incontrato un magistrato scrupoloso che ha letto carte ed eccezioni proposte dalla difesa per assolvere finalmente e in tempi brevi il malcapitato di turno. I fatti risalgono al 2014 ma sono attuali più che mai. Un ...