Cristina D’Avena duetta con Alessandra Amoroso e i The Kolors nel nuovo album Duets

(Di sabato 27 ottobre 2018) Il 23 novembre verrà pubblicato "Forever", ildiD'avena che sarà il seguito dell'-Tutti Cantano", certificato lo scorso anno disco di platino e arrivato in vetta alla classifica FIMI per le vendite.Questoconterrà sedici nuovi duetti per dare vita ad altri brani storici dei cartoni animati più amati negli anni.Ieri sono stati annunciati i primi quattro nomi dell’Forever in cuiconma anche con i The, Elodie e Patty Pravo.In “-Tutti cantano”, l’artista aveva scelto nomi di colleghi come Emma Marrone, J-Ax, Annalisa Scarrone, Ermal Meta, Noemi e addirittura la grande Loredana Berté per reinterpretare alcune delle sigle più famose dei cartoni animati da “Jem” a “Occhi di Gatto” passando per “Lady Oscar”, "È quasi magia Johnny" e “One ...