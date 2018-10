Cresce allarme per lo spread tra le banche | invertire subito rotta

Risparmio - Cresce l’allarme per la fuga di capitali all’estero : Il problema è che l’incertezza di questi ultimi mesi rischia di far scappare all’estero anche un po’ di famiglie italiane. In parte sta già accadendo: mentre il Governo studia i Cir (incentivi fiscali proprio per favorire l’acquisto di BTp), molte testimonianze raccontano che un’uscita di patrimoni italiani dai confini nazionali è già iniziata...