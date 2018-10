Così San Lorenzo si è trasformato nel luogo simbolo dei cliché e del degrado romano

Addio «Nord» - sbianchettato Alberto da Giussano. Così Salvini «italianizza» (per statuto) la Lega : Togliere la parola «ladrona» dopo Roma. Ricordarsi che l’Italia non finisce a sud del Po. Riporre nel cassetto l’eroe (fanta) Alberto da Giussano. Possibilmente, tifare Napoli. In vista del consiglio federale della Lega, Matteo Salvini si è appuntato una lista di cose da fare e, soprattutto, da sbianchettare. Il vicepremier lavora da mesi a una road map per sregionalizzare definitivamente la Lega e trasformarla in un partito di più ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ringrazia Alessandra Amoroso : Così Maria De Filippi l'ha fatta sciogliere : Un gesto romantico di Maria De Filippi fa letteralmente sciogliere Gemma Galgani . Al Trono over di Uomini e donne , durante un ballo tra la dama di Torino e il cavaliere Rocco Fredella , la regia ...

Le Sandrelli - leonesse diverse. Amanda. 'Competitiva io? Con una madre Così bella - non avrei fatto l'attrice' : Una è una donna dallo sguardo limpido, non truccata, di temperamento drammatico, armonica nel corpo, che porta con allegria e dolcezza i suoi 54 anni. L'altra è sua madre, una bambina di 72 anni, il ...

Le Sandrelli - leonesse diverse. Amanda. 'Competitiva io? Con una madre Così bella - non avrei fatto l'attrice' : Una è una donna dallo sguardo limpido, non truccata, di temperamento drammatico, armonica nel corpo, che porta con allegria e dolcezza i suoi 54 anni. L'altra è sua madre, una bambina di 72 anni, il ...

Vaccini e norma "De Luca" : Così il dl fiscale cambia la Sanità : Non solo le cartelle esattoriali, il decreto fiscale rivoluziona anche la Sanità con tre normeLa prima novità (art. 22 del Dl in bozza), è lo sblocco del contenzioso sul payback permettendo alle Regioni di ritoccare il budget per la Sanità. Si liberano infatti 505 milioni relativi alla spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera dal 2013 al 2015. Di questi 372 milioni sono oggetto di contenziosi da parte delle industrie farmaceutiche e sono ...

“Mamma vengo presto”. Ma le ore passano e Francesco non torna. Trovato Così : La ricerca è finita nel peggiore dei modi. Francesco Mazzotta, il 28enne che non aveva fatto ritorno a casa, è stato Trovato morto. Tragico epilogo per un 28enne scomparso: viene riTrovato senza vita. Il giovane si era allontanato già ieri sera da casa, senza spiegare dove fosse diretto. Ma quando a tarda ora non ha fatto rientro, è scattato l’allarme. La madre si è rivolta ai carabinieri della compagnia di Lecce, sporgendo formalmente denuncia ...

Bomba carta contro la Lega in Trentino - Salvini : se pensano di fermarci Così - si sbagliano : Matteo Salvini fa il week end in Trentino Alto Adige perché domenica prossima si vota per le provinciali e la Lega secondo i sondaggi avrà un successone quassù. Ma ad accogliere Salvini c'è stata ...

Aborto - perché Papa Francesco ha detto quelle parole Così pesanti : Più che le idee - non nuove - di condanna dell'interruzione della gravidanza, hanno sorpreso i toni e il linguaggio: con quel terribile sostantivo, "sicari" riservato a medici e personale clinico che ...

Che cos’è e perché è Così importante la Basilica di Sant’Angelo in Formis a Capua che sta crollando : È di qualche giorno fa il sequestro, da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dell'arco di Diana antistante la Basilica di Sant'Angelo in Formis, a Capua, ritenuto a rischio crollo. Ma perché la Basilica decorata con uno dei più importanti cicli pittorici di epoca romanica è un monumento così importante da salvare?Continua a leggere

Cannabis light - ricerca presentata a San Patrignano. "Così diventa dannosa" : Rimini, 10 ottobre 2018 " Basta un estrattore domestico per ottenere un effetto psicoattivo da pochi grammi di Cannabis light . Lo dimostra la ricerca ' Cannabis light extraction ', presentata oggi a ...

Così gli islamisti usano Amazon per raccogliere soldi : Secondo la società fondata da Jeff Bezos, l'elenco di Amazon Smile sarebbe stato infatti stilato in collaborazione con la Charity Commission , autorità indipendente preposta alla vigilanza sul mondo ...

Susanna Ceccardi : Così la Lega batterà la sinistra in toscana : Ne ha fatta di strada Susanna Ceccardi da quando nella campagna elettorale per l'elezione del sindaco a Cascina , Pisa, venne definita dal suo competitor di sinistra, primo cittadino uscente, 'la ...

Europa - Ocse e Fmi processano il governo : "Così finisce l'euro" : 'Il timore concreto - ha dichiarato - è che non aiuterà come si pensa la crescita dell'economia e anzi alcune misure potrebbero avere effetti perversi'.

Manovra - il Reddito di cittadinanza sarà nella tessera sanitaria Così debutta lo Stato-bancomat : Dai criteri per destinare l’assegno da 780 euro alla possibile semplificazione delle 466 diverse agevolazioni