Così il tuo vecchio telefonino può aiutare a salvare la foresta pluviale

La mamma di Silvia tuona : "Corona le buttò fuori gli scatoloni tenendo i preziosi : Così voleva farla tornare" : Monica Alberti racconta per la prima volta la fine della relazione tra la figlia e l'ex re dei paparazzi

Il monologo di Valerio Mastandrea : «I figli ti invecchiano - ma il tuo cuore non è mai stato Così grande» : «I figli ti invecchiano perché passi le giornate curvo su di loro e la tua colonna vertebrale assume quella postura, perché parli lentamente affinché ti capiscano e quindi sembri rallentato, perché ti trasmettono malattie che il loro sistema immunitario sconfigge in pochi giorni e il tuo in settimane, perché ti tolgono il sonno per sempre». In cinque minuti, Valerio Mastandrea, nella terza puntata di Epcc a teatro, lo show di Alessandro Cattelan ...

Lo spread sale ancora? È stangata sul mutuo Così cambiano le rate : Lo spread non accenna a diminuire. Mediamente il differenziale tra bund e btp di fatto resta intorno a quota 300. Gli effetti di questa impennata saranno presto visibile anche nelle nostre tasche. Di fatto qualche banca ha già iniziato ad aumentare il costo dei finanziamenti di almeni di 50-70 centesimi. Uno spread che lievita a 350 punti quasi sempre fa suonare l'allarme per gli istituti di credito e potrebbe portare ad alcuni interventi per ...

Hai mai fatto sesso “Così”? Provaci e sarà tuo per sempre (davvero) : Sapete qual è il segreto per una coppia per restare unita? La fedeltà? Non solo. La fiducia. Neanche. La gentilezza, il rispetto, l’amore? Beh, tutte queste cose sono fondamentali per andare avanti nel lungo viaggio della vita. Ma c’è una cosa che, più di tutte, funziona come collante per le coppie. E sapete qual è? Il sesso spinto. Secondo un’indagine di Incontri-ExtraConiugali.com, infatti, per tenere in piedi i matrimoni il sadomaso si ...