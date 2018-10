Cosa resta della guerra all' Isis secondo il ministro Trenta

‘Ndrangheta - arrestato a Roma reggente della Cosa di Gallico condannato definitivamente a 18 anni : Era latitante da un anno. E di fatto era il reggente della cosca Gallico. Filippo Morgante, 48 anni, si nascondeva a Roma ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Esponente di spicco della famiglia mafiosa di Palmi, Morgante si era dato alla macchia nell’ottobre dell’anno scorso quando è andata definitiva la condanna a 18 anni, un mese e 28 giorni che la Corte d’appello di Reggio gli ha ...

Condono - cosa cambia e Cosa resta con l'accordo Lega-M5s : MILANO - Qualcosa sparisce subito e qualcosa, forse, arriverà più avanti. Nel Condono gialloverde a porte girevoli, escono i punti oggetto dello scontro degli ultimi giorni , in primis la possibilità ...

Grande Fratello Vip - Cristiano Malgioglio doveva restare nella casa : qualCosa è andato storto : Si era portato anche un trolley Cristiano Malgioglio, convinto di restare una notte intera nella casa del Grande Fratello Vip , edizione numero tre. A un anno dalla sua partecipazione al reality ...

Malgioglio doveva restare più giorni al Grande Fratello Vip : qualCosa è andato storto : Perché Cristiano Malgioglio non è rimasto più tempo al Grande Fratello Vip 2018 La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018 ha deluso più di qualche telespettatore. In molti si aspettavano un ritorno effettivo di Cristiano Malgioglio nella Casa più spiata d’Italia. E in realtà il paroliere aveva davvero chiesto agli autori del reality show […] L'articolo Malgioglio doveva restare più giorni al Grande Fratello Vip: qualcosa è ...

Senza Riace - Cosa resta della Calabria? : Che cosa resta della Calabria Senza Riace? cosa di positivo di quella regione in questi anni si è conosciuto nel mondo se non il modello di accoglienza proposto dal sindaco di quel comune? E perché, quali sono i motivi che hanno portato a questo giudizio unanime? Tutti tifosi per partito preso? Diamo credito, come è nostro dovere, all’inchiesta della magistratura. E Senza attendere il giudizio definitivo riteniamo pure che il sindaco abbia ...

Cosa resta a questo punto del 'modello Riace' : Rabbia e delusione, ma anche voglia di lottare e difendere quello che in tanti considerano un modello, il 'modello Riace' . Il giorno dopo la circolare del Ministero dell'Interno, che dispone la ...

Rodrigo Alves - il 'Ken umano' arrestato in Germania : ecco Cosa è successo : Una disavventura per Rodrigo Alves , la webstar nota in tutto il mondo col soprannome di ' Ken umano '. Il modello anglo-brasiliano, è infatti stato arrestato in Germania dalla polizia. Simona Ventura e Barbara D'Urso, è guerra? Il botta e risposta a distanza tra ...

INCIDENTE MONZA : 21ENNE INVESTE E UCCIDE DUE MAROCCHINI/ Ultime notizie - era ubriaca : arrestata - Cosa rischia : MONZA, 21ENNE ubriaca INVESTE e UCCIDE 2 pedoni. Ultime notizie, accusata di omicidio stradale è ai domiciliari. Si aggrava la posizione della giovane alla guida dell'automobile(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 18:39:00 GMT)

Il futuro delle professioni culturali : Cosa cambia - Cosa resta : Cari Tutti, oggi più che mai è necessario considerare pragmaticamente gli scenari che si sono delineati dall’avvento della tecnologia per incentivare il più possibile un dialogo di integrazione verticale e trasversale tra le professioni. E per il nostro Paese, le professioni culturali, perché in Italia con la cultura si mangia. Da qui l’importanza del convegno “IL futuro delle professioni culturali – cosa cambia, cosa resta” organizzato da ...

Lucano arrestato - Salvini : “Chiedete Cosa ne pensano i campioni dell’immigrazione fuori controllo Saviano e Boldrini” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini fa visita a Napoli in occasione del comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura. Prima di arrivare al palazzo del Governo il vicepremier fa tappa nel quartiere Vasto, un quartiere con altissima presenza di migranti e già teatro nei mesi scorsi di episodi di violenza e intolleranza tra stranieri e cittadini. Il titolare del Viminale annuncia una presenza maggiore delle forze dell’Ordine sul ...

Lucano arrestato - Salvini : “Cosa dicono Saviano e i buonisti?”. Solidarietà dalla sinistra : “Riace esempio d’integrazione” : L’arresto di Domenico Lucano, il sindaco di Riace finito ai domiciliari insieme alla compagna, Tesfahun Lemlem, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, ha scatenato le reazioni contrastanti di chi, come Matteo Salvini, coglie l’occasione per attaccare i sostenitori dell’accoglienza e di altri che invece hanno manifestato il proprio ...

