Corona prende in giro la Blasi E posta la foto di un caciottaro

La coppia più forte della tv : Corona – Berlinguer. Ieri : «Berlinguer - lei ha la faccia da bevitrice! Renzi prenderà il suo posto» : Cartabianca, Mauro Corona e Bianca Berlinguer Bianca Berlinguer si è inventata un nuovo format. Ogni martedì, in apertura di Cartabianca, la conduttrice si collega con il ruspante scrittore Mauro Corona e lo interpella sui principali fatti d’attualità: il bello è che la chiacchierata tra i due raggiunge spesso vette di imprevedibilità. Lo scalatore e la giornalista, infatti, una volta litigano, un’altra vanno d’amore e ...

Belen spariglia e Corona si riprende la scena : Un lento. E i follower sognano. Gli amanti del gossip, invece, già sono pronti a chiacchierare. Così vicini Belen Rodriguez e Fabrizio Corona in pubblico non li vedevamo da tempo. Entrambi si ...

Corona contro Ilary Blasi - su Instagram la prende in giro per il suo accento romano : «A caciottara» : E' guerra aperta tra Corona e Ilary Blasi. Dopo la frecciatina della conduttrice del Gf Vip in diretta tv Fabrizio si vendica. Qualche puntata fa la moglie di Totti aveva detto all'ex Silvia Provvedi: ...

Fabrizio Corona prende in giro Andrea Iannone : la frecciatina sui social : Fabrizio Corona e il post su Instagram dove prende in giro Andrea Iannone: l’ex re dei paparazzi stuzzica il pilota Che tra Fabrizio Corona e Andrea Iannone non corra buon sangue è ormai risaputo. A buttare benzina sul fuoco, però, è sempre stato soprattutto l’ex re dei paparazzi. Quest’ultimo, infatti, sia in TV che sui […] L'articolo Fabrizio Corona prende in giro Andrea Iannone: la frecciatina sui social proviene da ...

La Confessione : Corona sorprende tutti in una puntata speciale : Il commento nella Confessione non esiste, è pura cronaca.' Raffaella Carrà, premio dal re di Spagna. 'In Italia sono una Milite Ignota' - LEGGI 'Il personaggio più ostico, paradossalmente, tra quelli ...

Nina Moric prende in giro tutti : la verità sul tatuaggio dedicato a Corona : Nina Moric con il tatuaggio di Corona aveva fatto il giro del web: “Si trattava di un simpatico scherzo” Nina Moric è riuscita a prendere in giro proprio tutti. La modella croata ha fatto credere a tutti di essersi tatuata sulla parte bassa della schiena Fabrizio Corona che cade in bici con la frase “viva […] L'articolo Nina Moric prende in giro tutti: la verità sul tatuaggio dedicato a Corona proviene da Gossip e Tv.

Nina Moric sorprende tutti con un tatuaggio bizzarro su Fabrizio Corona. Guarda la FOTO : Nina Moric e Fabrizio Corona ultimamente si sono ritrovati e tranne qualche litigata social in merito all’educazione del figlio Carlos, L'articolo Nina Moric sorprende tutti con un tatuaggio bizzarro su Fabrizio Corona. Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pena ridotta per Fabrizio Corona - lui esulta in Aula e il giudice lo richiama : “Per favore!”. Poi se la prende coi giornalisti : “Mi avete dato del criminale, del mafioso, di chi ricicla i soldi della malavita. Mi sono fatto, in totale, 6 anni di galera. Oggi mi hanno dato 6 mesi perché non mi potevano assolvere. Fatevi tutti un esame di coscienza. Dedico questa vittoria a mio figlio Carlos“. È lo sfogo di Fabrizio Corona, dopo che la Corte d’Appello di Milano ha ridotto la Pena a sei mesi rispetto ai 12 che erano stati stabiliti in primo grado. Corona ...

“Al mio posto - il suicidio…”. Fabrizio Corona in lacrime - durissimo sfogo. È a pezzi - mai visto così. Parla a ruota libera e promette di riprendersi tutto : Sono stati giorni durissimi per Fabrizio Corona. La notizia della rissa in pieno centro a Milano ha fatto subito il giro delle rete. A rilanciarla è stato Alberto Dandolo che, sulle colonne di Dagospia, ha raccontato quanto successo. Fabrizio Corona si è azzuffato con un imprenditore vinicolo che avrebbe osato: “Offendere il figlio Carlos e l’ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric”. Addirittura, secondo l’esperto di ...