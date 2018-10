Coppa Libertadores | il Boca stende il Palmeiras

calcioweb.eu

: Domani c'è la coppa libertadores, spero vivamente in una finale Boca River - daskott_ : Domani c'è la coppa libertadores, spero vivamente in una finale Boca River -

(Di sabato 27 ottobre 2018) E’ finita 2-0 per i padroni di casa la semifinale di andata dellagiocata ieri notte alla Bombonera che ha opposto ilJuniors ai brasiliani del. La squadra ospite, allenata dall’ex ct della Selecao Luiz Felipe Scolari, pur creando poco in avanti ha controllato la situazione fino all’ultimo quarto d’ora si gioco, poi la differenza l’ha fatta Dario Benedetto, bomber deltenuto fuori dalla formazione iniziale (di cui invece faceva parte l’ex laziale Mauro Zarate) che, entrato al 31′ st, nel giro di quattro minuti (38′ e 42′) ha segnato due reti (di testa e con un tiro da fuori) dando il successo ai gialloblù. Il ritorno, in cui ilper andare in finale contro Gremio o River Plate dovrà vincere con tre gol di scarto, è in programma mercoledì prossimo a San Paolo. SCARICA GRATIS L’APP ...