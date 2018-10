Contraccettivi naturali | cos’è il metodo Billings e come funziona

dilei

(Di sabato 27 ottobre 2018) Fra itroviamo ilBilings, utilizzato per prevenire una gravidanza indesiderata. Non solo l’Ogino-Knaus, nella lista dei sistemi di contraccezionespunta anche questoche si basa sull’analisi del muco cervicale per individuare il periodo fertile o non fertile. Consultando la tabella della fertilità la donna può decidere di avere rapporti non protetti nei giorni in cui risulta meno fertile, diminuendo così drasticamente la possibilità di rimanere incinta. Questo contraccettivo naturale deve il suo nome ai coniugi australiani Bilings, che lo idearono studiando il ciclo mestruale della donna nel corso di alcune ricerche. Ilsi basa in sostanza sull’osservazione del muco cervicale che si trova nella vagina e viene prodotto dall’organismo grazie agli estrogeni. La sua consistenza e il colore cambiano nelle varie ...