Conte | Manovra per la crescita | nessuna possibilità uscita dall' euro

Tutti i dubbi che pesano sulla manovra - Conte deve ribadire : "L'Italia non uscirà dall'euro" : Per gli analisti di Standard & Poor's la manovra indebolirà la crescita economica: Tutti i dubbi che pesano sull'Italia

Conte : Manovra è per far ripartire Paese : 9.25 Dopo le polemiche tra il vicepremier Di Maio e il presidente Bce Draghi arriva una nota del premier a smorzare. "Con la Manovra evitiamo una stretta recessiva e rilanciamo la crescita grazie agli investimenti e ad un programma di profonde riforme strutturali. L'Italia è saldamente collocata all'interno dell'Unione Europea e non c'è alcuna possibilità di uscita dall'Ue o dall' Eurozona. Il governo è al lavoro per far ripartire il Paese su ...

Tregua tra Roma e Bruxelles sulla manovra. Juncker : dialogherò con Conte : Si abbassano i toni in attesa della scadenza del 13 novembre per i chiarimenti sul documento di bilancio. Moscovici: senza modifiche 'esploreremo altre opzioni' -

Conte : «La Tap si farà - fermare l'opera costerebbe come una manovra economica» : Sul progetto Tap «non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In...

Manovra e immigrazione - Trump promuove Conte : "D'accordo al 100%" : Secondo il presidente Usa, Conte 'sta lavorando molto duramente sull'economia italiana. Avrà successo '.

Conte : "La manovra è descritta come ardita - ma non lo è". L'ira di Confindustria : "Non si governa dicendo che di spread non te ne frega" "Non si può governare il Paese dicendo che dello spread non te ne frega niente", aggiunge Boccia, "Chiediamo alla politica il senso del limite. ...

Conte : governo coeso - manovra non ardita : E poi:"Adesso sembra che lo spread sia diventato l'elemento centrale della nostra vita economica,sociale, politica." "Stiamo lavorando a un piano di investimenti di 36 miliardi in 15 anni".

Manovra - Schifani - FI - : spread non si riduce con nuovi toni ma con nuovi Contenuti - : Mentre il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia esprimono preoccupazione per i livelli raggiunti dallo spread, infatti, continua la difesa a oltranza dei fondamenti di una Manovra ...

Manovra. Di Maio : non cambierà su deficit - siamo stato sovrano. Conte : spread alto è un problema : Il ministro dell'economia poi aggiunge: "Noi crediamo che una manovra espansiva moderata, molto moderata come è il 2,4%, è quello che andava fatto per impedire un'ulteriore caduta della nostra ...

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread resta alto è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...