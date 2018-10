Consigli Fantacalcio Serie A Le dritte per la 10^ giornata | chi schierare?

Fantacalcio : i Consigli per la 10a giornata : Arriva la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ecco i consigli per la formazione del Fantacalcio. 3 da schierare Iago Falque. Iago è tornato in gran forma, reduce da un gol meraviglioso contro il Bologna, il giocatore con maggiore qualità e imprevedibilità nella rosa di Mazzarri partirà titolare contro la Fiorentina. Da schierare. Lucas Castro. L’ambientamento a Cagliari è completato. Nell’ultima partita in casa Lucas ...

Consigli Fantacalcio - 10^ giornata : chi evitare : I tre anticipi del sabato inaugureranno domani la decima giornata del campionato di Serie A. L’Empoli ospiterà i campioni d’Italia, rinvigoriti dal successo a Old Trafford contro lo United. Domenica, i match clou saranno Milan-Sampdoria e, soprattutto, Napoli-Roma. Chiude il turno il monday night dell’Olimpico che vedrà affrontarsi Lazio e Inter. Qui vi suggeriamo chi evitare al Fantacalcio. Atalanta-Parma ...

Consigli Fantacalcio - 10^ giornata : chi schierare : La Serie A è stata completata per un quarto e si avvia ad entrare in una fase determinante per iniziare a definire le partecipanti alle varie lotte: dallo Scudetto alla Champions League, passando per la salvezza e l’Europa League. Allo stesso modo anche al Fantacalcio, nelle leghe private, si può capire che piega prenderà la stagione di ogni fantallenatore. A tal proposito, ecco i Consigli su chi schierare nel prossimo turno di ...

Fantacalcio - i Consigli per la 10 giornata di campionato : Ormai manca poco, sta per ritornare la Serie A, ma soprattutto, sta per ritornare il Fantacalcio. Milioni di fantallenatori sono pronti a sfidarsi l’uno contro l’altro per ottenere 3 punti per volare in classifica. Le partite e i consigli: ATALANTA-PARMA consigliati: da tenere in forte considerazione Ilicic, dopo la tripletta nella scorsa giornata, lo sloveno […] L'articolo Fantacalcio, i consigli per la 10 giornata di ...

Consigli Fantacalcio 10^ Giornata Serie A 2018-19 : Il ritorno di Piatek : I nostri Consigli per la 10^ Giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Dopo le sorprese del passato weekend aspettiamoci un turno di campionato ancor più incerto. Milan-Sampodoria, Napoli-Roma e Lazio-Inter gli incontri più suggestivi, ma se cercate un sicuro serbatoio di bonus guardate altrove. In quel di Genova, ad esempio, è facile prevedere una domenica di forti emozioni, con Piatek determinato ...

Fantacalcio : i Consigli per la nona giornata di Serie A : Sosta per le nazionali alle spalle, si riparte. Entro oggi alle 15 bisogna tornare a consegnare le formazioni al Fantacalcio, badate bene di ricordarlo. Noi proviamo a darvi qualche dritta... portieri ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 9^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 9^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel nono turno del massimo campionato (20-21-22 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:04:00 GMT)

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della nona giornata : L'attesa è finalmente finita: dopo la sosta si torna a fare i conti con le varie scelte di formazione. Come sottolineato da più di un allenatore, la prima gara dopo la pausa può nascondere insidie: ...

Consigli Fantacalcio - 9^ giornata : chi evitare : Archiviata la pausa dedicata alla Nations League, si torna a fare sul serio in campionato. Tre delle quattro squadre impegnate in Champions scenderanno in campo domani; domenica sera, il piatto forte del nono turno: Inter-Milan. Ecco chi evitare al Fantacalcio. Roma-Spal (Cristante-Petagna) Nel 4-2-3-1, il centrocampista è chiamato a sacrificarsi in fase difensiva, cosa che gli preclude la possibilità di andare al tiro spesso. L’ex ...

Consigli Fantacalcio - 9^ giornata : chi schierare : La sosta per gli incontri delle Nazionali ha privato i fantallenatori di un fine settimana condito dalle gioie e dai dolori che il gioco del fantacalcio è solito arrecare. Adesso la Serie A sta per tornare ed è tempo di mettersi all’opera per studiare la miglior formazione possibile in vista del prossimo turno. Si inizia domani alle 15 con Roma-Spal, mentre si chiuderà lunedì sera con Sampdoria-Sassuolo. In mezzo il derby tra Inter e ...

Fantacalcio : i Consigli per la formazione della 9a giornata : Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Ecco i consigli del Fantacalcio per la 9a giornata. Tre da schierare Lorenzo Pellegrini. In condizione strepitosa, con una voglia matta di tornare a giocare dopo le due partite in Azzurro in cui Mancini non l’ha scelto come titolare preferendogli Barella, Lorenzo Pellegrini trova la Spal per ripartire da dove si era fermato. Gol e assist dalla trequarti di campo. Douglas Costa. ...