Concorsi per operatore socio-culturale in Lombardia e per assistente sociale in Campania

Scuola - ‘Bussetti sui Concorsi docenti dice basta idonei ma non sa o finge di non sapere’ : Le dichiarazioni del ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, a proposito dei prossimi concorsi docenti hanno suscitato un’ondata di polemiche: il titolare del dicastero di Viale Trastevere, come vi abbiamo riferito ieri, ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’ che ‘dal prossimo concorso ci saranno più gli ‘idonei’: o passi il concorso e sei abilitato per il biennio di durata del bando o devi rifare il concorso. ...

Fp Cgil : sollecito espletamento Concorsi per infermieri ed Oss : La scrivente Organizzazione Sindacale F.P. C.G.I.L., denuncia ancora una volta la gravissima carenza di infermieri e di Operatori Socio Sanitari presso l'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, causa ...

Concorsi truccati per l'Esercito - il teste-coraggio è nella polizia : Quando mercoledì mattina ha scandito l'urlo che ti cambia la vita - quel 'lo giuro' che segna l'inizio di una carriera in divisa al servizio delle persone -, la sua soddisfazione è stata doppia. Chi ...

Concorsi truccati nell'Esercito - soldi e diamanti per il capo della cricca : Oltre sessantamila euro in contanti, distribuiti in modo diligente in mazzette di piccolo e medio taglio, ma anche oggetti preziosi: diamanti, con tanto di garanzia, di documenti che ne attestano l'...

Concorsi col trucco per entrare nell'Esercito : 'Così abbiamo fottuto lo Stato' : Un militare dell'Esercito che si vanta di aver 'fottuto' lo Stato, o meglio che si vanta di essere uno dei 'fottitori' dello Stato, insomma di aver preso parte a una trama quanto meno sospetta. Un po' ...

Concorsi truccati per le forze dell'ordine : indagati anche 150 candidati : La Guardia di Finanza di Napoli sta notificando circa 150 avvisi di conclusione indagine ad altrettanti indagati, tra candidati e loro familiari, che avrebbero pagato somme di denaro per ottenere le ...

Napoli - truccavano Concorsi di polizia e militari : 15 arresti/ Algoritmi modificati per far superare le prove : Napoli, truccavano concorsi di polizia e militari: 15 arresti. Modificavano Algoritmi per far superare le prove d'esame: ai domiciliari un generale in pensione e un colonnello in quiescenza(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:32:00 GMT)

Concorsi : proposta di legge M5S per abolizione valore legale del voto di laurea : Per i due partiti che compongono la maggioranza di Governo, cioè M5S e Lega, si tratta di una battaglia storica. Il partito di Matteo Salvini ne discute fin dai tempi del Senatur Umberto Bossi. Mentre a sollevare il tema del superamento del voto della laurea nei Cinque Stelle è stato niente meno che il Padre Fondatore Beppe Grillo nel lontano 2009 ormai. Ora viene fuori che, gia' dallo scorso 31 luglio 2018, appena pochi giorni dopo ...

La proposta del M5S per eliminare il ‘110 e lode’ dai requisiti per i Concorsi pubblici : La deputata del M5S Maria Pallini lo scorso 31 luglio ha depositato la proposta di legge che prevede "il divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei concorsi pubblici". La Lega Nord, in passato, aveva portato avanti una battaglia per abolire il valore legale del titolo di studio.Continua a leggere

Concorsi scuola ultime notizie : proposta di legge per ‘divieto del requisito minimo per il voto di laurea’ : Una proposta di legge, quella presentata dal Movimento Cinque Stelle, destinata a far discutere. La deputata pentastellata, Maria Pallini, infatti, propone ‘il divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei Concorsi pubblici’. Come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘, l’attuale sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, aveva presentato una proposta analoga. Secondo il ...

Permessi retribuiti scuola - per Concorsi ed esami e per lutto : la normativa : L’ARAN ha pubblicato una guida sui Permessi retribuiti, brevi e per diritto allo studio legati al mondo della scuola. In questo articolo ci concentreremo su due tipologie della prima categoria, ovvero quella dei Permessi retribuiti per concorsi ed esami, e quelli per lutto. In seguito tratteremo anche quelli per motivi personali o familiari, legati alla legge 104 e altri Permessi previsti dalla legge. Permessi retribuiti per esami e ...

Concorsi per avvocati a ottobre 2018 : 12 bandi presso Comuni - Ospedali e Università : Vi sono diversi Concorsi Pubblici per avvocati con domanda a ottobre 2018, banditi da vari enti dislocati su buona parte del territorio italiano. Come vedremo, molti di questi mettono in palio dei posti con contratto a tempo indeterminato, risultando di conseguenza molto interessanti per tutti i laureati in giurisprudenza in cerca di stabilita' e certezze. Per ogni concorso riportiamo le informazioni essenziali e dove è possibile leggere il ...