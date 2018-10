Concerto annullato a Belloluogo | il Tar ' stigmatizza' il comportamento del Comune

Scaletta e biglietti The Smashing Pumpkins a Bologna dopo il Concerto di Billy Corgan a Milano annullato : The Smashing Pumpkins a Bologna sono attesi all'Unipol Arena (Casalecchio di Reno) domani sera, giovedì 18 ottobre. Il concerto è ufficialmente confermato dopo l'annullamento dell'evento di Billy Corgan e Jeff Schroeder atteso a Milano per stasera, presso Santeria Social Club. Per motivi di salute, l'artista è costretto a rinunciare all'esibizione in solitaria in programma per stasera e a riposarsi in previsione del concerto degli Smashing ...

Annullato il Concerto di Laura Pausini ad Eboli : l'artista ha avuto un malore : l'artista Laura Pausini ha Annullato il suo concerto in programma stasera e domani sera, 25 e 26 settembre 2018, presso il PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno. A comunicarlo è stato la stessa cantante con un post apparso poche ore fa sulla sua pagina ufficiale del social network 'Facebook'. La doppia data dell'artista romagnola aveva già fatto registrare il sold out per entrambe le date. Laura Pausi, la cantante italiana più amata e ...

Tony Maganuco : ' Ecco perche il Concerto di Francesco D'Aleo e' stato annullato : Se fate caso al cartellone del Settembre nisseno vi accorgerete che gli spettacoli, se così vogliamo chiamarli sono stati dati in appalto a: Postini in pensione,professori di scuola superiore, ...

Enrico Ruggeri in ospedale - annullato il tour - salta il Concerto di Chivasso : Enrico Ruggeri annulla il tour. Il cantante, vincitore di due Festival di Sanremo, aveva comunicato nei giorni scorsi la notizia tramite Facebook. Dopo la tappa di Marotta, il 18 agosto, il cantante aveva scritto: «Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto». Ma da domenica 16 settembre il cantante è nuovamente ricoverato in ospedale per un edema alle corde vocali. Altri accertamenti medici hanno dato un unico esito: la ...

Annullato il Concerto di Lorenzo Fragola a Padova : info utili sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Lorenzo Fragola a Padova è stato Annullato. L'evento era in programma al Gran Teatro Geox di Padova, la data sarebbe dovuta essere quella del prossimo 13 ottobre. Il concerto di Lorenzo Fragola a Padova non si terrà. A comunicarlo ai fan è il Gran Teatro Gexo annullando l'evento inizialmente creato sulla pagina Facebook del teatro stesso. I biglietti già acquistati potranno essere rimborsati o utilizzati per un altro ...

Annullato il Concerto di Noemi a Saint Vincent dell’8 settembre : info rimborso biglietti : Il concerto di Noemi a Saint Vincent dell'8 settembre è Annullato. A darne notizia è lo staff dell'artista attraverso i canali social a lei dedicati, specificando che non dipende dalla sua volontà. Già avviato il rimborso dei biglietti acquistati, con le richieste che devono essere inoltrate presso il punto vendita presso il quale è stato emesso il tagliando d'ingresso. Il rimborso sarà emesso per tutte le domande inoltrate entro il giorno 8 ...

BONO VOX PERDE LA VOCE/ Video - U2 Concerto annullato a Berlino : "Ho visto un bravo dottore e..." : Gli U2 hanno interrotto il concerto a Berlino a causa di un improvviso abbassamento della VOCE di BONO Vox. La sua salute però non desta preoccupazione...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:48:00 GMT)

Concerto di Capo Plaza annullato per maltempo : Il Concerto di Capo Plaza previsto per oggi, venerdì 24 agosto 2018, al Parco del Rivellino di Osoppo per il festival ENJOY! THE FEST è stato annullato a causa delle forti precipitazioni con temporale ...

Annullato il Concerto di Lorenzo Fragola a Macerata : al via il rimborso dei biglietti : Il concerto di Lorenzo Fragola a Macerata è stato Annullato per indisposizione dell'artista. A renderlo noto è l'organizzazione dell'Arena Sferisterio, dove avrebbe dovuto tenersi il live organizzato nell'ambito del tour di supporto all'ultimo album di inediti, Bengala. Aperta la possibilità di un recupero del concerto in altra data, che sarà comunicata - eventualmente - attraverso i canali ufficiali di E-Events e Trident Music. La ...