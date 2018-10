Con la Manovra | il cappio si stringe attorno al governo

Conte : manovra per la crescita - nessuna possibilità uscita dall'euro : "Con la manovra economica, evitiamo una stretta recessiva e rilanciamo la crescita grazie agli investimenti e ad un programma di profonde riforme strutturali". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in ...

La manovra italiana è un ordigno Contro le libertà dell’Europa : Ritorno sul saggio di Adam Tooze, che tra l’altro è nipote di una celebre spia sovietica del gruppo di Oxford alla quale ha dedicato una sua opera, perché il sangue non è acqua e al nonno comunista andava reso omaggio. Sulla London Review of Books di settembre Tooze recensisce una nuova biografia di

Standard & Poor’s : «Rating Confermato ma la manovra frenerà la crescita» Una (mezza) buona notizia per il governo : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4

Standard & Poor’s : «Rating Confermato ma la manovra frenerà la crescita» Palazzo Chigi : «È un freno al deficit» : E’ arrivato in serata l’atteso parere dell’agenzia di rating. Non c’è stato il downgrade, l’Italia resta a BBB. Secondo l’agenzia la manovra indebolisce la crescita e alla fine il deficit sarà del 2,7 e non del 2,4

Tregua tra Roma e Bruxelles sulla manovra. Juncker : dialogherò Con Conte : Si abbassano i toni in attesa della scadenza del 13 novembre per i chiarimenti sul documento di bilancio. Moscovici: senza modifiche 'esploreremo altre opzioni' -

Manovra - anche “quota 100” andrà in un ddl. Bongiorno : “Per gli statali norma ad hoc - va garantita Continuità dei servizi” : Come il reddito di cittadinanza, misura bandiera dei 5 Stelle, anche la “quota 100” per andare in pensione caldeggiata dalla Lega sarà disciplinata da un disegno di legge collegato alla Manovra. L’entrata in vigore sarà dunque ritardata rispetto a quella della legge di Bilancio, che va approvata entro fine anno. Nella bozza di Manovra che circola in questi giorni, l’attuazione degli interventi in materia pensionistica è ...

Conte : «La Tap si farà - fermare l'opera costerebbe come una manovra eConomica» : Sul progetto Tap «non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In...

Ex Fmi : 'Manovra italiana non è folle - Ue riConsideri le sue posizioni' : ... "Le prospettive per l'economia globale si stanno deteriorando più rapidamente di quanto non appaia nelle previsioni. Un rallentamento in Cina ha colpito il commercio globale, le esportazioni europee ...

Savona sfida Ue su manovra e annuncia : 'Non torniamo indietro - il Condono aiuta i poveri' : Paolo Savona era il ministro che Giuseppe Conte aveva designato per il Mef. Il Presidente della Repubblica, però, si mise di traverso, affinché si scegliesse qualcuno che potesse dare ai mercati un segnale di un'Italia meno anti-europeista. Alla fine, al secondo tentativo, gli è stato dato il Ministero per gli Affari Europei e, pur da una posizione differente, la sua opinione sull'economia italiana resta influente. Soprattutto quando c'è da ...

Manovra - Giancarlo Giorgetti e la trattativa Con l'Europa : come salvare le banche? : Giancarlo Giorgetti , il leghista bocconiano ora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, fa parte insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria del partito dei responsabili , gli antri ...

Manovra - Di Maio Contro Draghi : "Avvelena il clima" : La bocciatura di Bruxelles sulla Manovra italiana non ha placato gli animi. In vista della scadenza del 13 novembre per presentare una nuova proposta di bilancio, c'è chi come il Commissario del ...

Savona sfida Ue su manovra e annuncia : 'Non torniamo indietro - il Condono aiuta i poveri' : Paolo Savona era il ministro che Giuseppe Conte aveva designato per il Mef. Il Presidente della Repubblica, però, si mise di traverso, affinché si scegliesse qualcuno che potesse dare ai mercati un segnale di un'Italia meno anti-europeista. Alla fine, al secondo tentativo, gli è stato dato il Ministero per gli Affari Europei e, pur da una posizione differente, la sua opinione sull'economia italiana resta influente. Soprattutto quando c'è da ...

Manovra - Savona : “Condono? Perché non dovremmo farlo - è pur sempre redistribuzione del reddito da ricchi a poveri” : “Se negli ultimi anni tutti i Governi hanno fatto un condono Perché non dovremmo farlo anche noi? Sarebbe sempre una redistribuzione di reddito dai ricchi ai poveri. Meglio che niente. Al parlamento di Strasburgo ho usato anche dei termini un po’ più pesanti: tipo turarsi il naso e fare l’operazione per motivi etici” Lo ha detto a Sky TG24, intervistato dal direttore Sarah Varetto, il Ministro per gli affari europei Paolo Savona ...

Per Moscovici la Manovra è Contro il popolo. Borsa in rosso in attesa di S&P : Milano. Il timore del giudizio negativo sul debito pubblico da parte di Standard&Poor's (l'agenzia di rating, che attualmente ha sull'Italia un rating BBB con un outlook stabile, si pronucierà oggi a mercati chiusi) e le continue discussioni tra il governo italiano e Bruxelles sulla Manovra economic