Come eliminare le etichette dai barattoli

Come eliminare la pubblicità dal PC : Abbiamo realizzato questa guida perché la pubblicità è ancora tra le più fastidiose e diffuse insidie di Internet. Se navigare per voi è ormai diventato un incubo perché siete inondati di pubblicità, pop-up e finestre leggi di più...

Google Search - ora è più facile eliminare le proprie ricerche passate : ecco Come fare : La nuova sezione “I tuoi dati di ricerca”, accessibile direttamente dalla pagina principale senza troppi labirinti, consente di eliminare dai server di Big G le informazioni relative alle parole ricercate e ai link visitati

Come eliminare registrazioni dai siti web : Alzi la mano chiunque possa affermare di avere una casella di posta elettronica perfettamente libera da e-mail di dubbia utilità, non necessariamente di spam, piuttosto mailing list e newsletter che non interessano più o all’interno leggi di più...

Come eliminare pagine da PDF : Quando dobbiamo scrivere o gestire del testo siamo soliti modificare documenti Word. Ma cosa succede se vogliamo cancellare delle pagine da un file PDF, Come una rivista o una fattura? Per quanto possa sembrare complicato, il procedimento in realtà è molto semplice e basterà utilizzare alcuni programmi e servizi online. Non perdiamo altro tempo, dunque, e vediamo Come eliminare pagine da PDF. Con i metodi che stiamo per vedere sarà possibile ...

Come eliminare le voci del Completamento Automatico in Firefox e Chrome : Ecco Come Eliminare le voci del Completamento Automatico sulla barra degli URL singolarmente su Firefox e Chrome senza cancellare tutta la cronologia Come Eliminare le voci del Completamento Automatico in Firefox e Chrome Firefox e Chrome registrano ciò che gli utenti digitano sulla barra degli indirizzi, nella barra di ricerca e nei moduli web inseriti […]