Codacons denuncia Mediaset per colpa di Fabrizio Corona

GF Vip e Mediaset denunciati dal Codacons per colpa di Fabrizio Corona : Codacons: esposto contro Mediaset e GF Vip per l’ospitata di Fabrizio Corona Il Codacons ha denunciato Mediaset all’Antitrust in seguito a quanto è accaduto al Grande Fratello Vip, durante il sesto appuntamento serale con il reality show di giovedì 25 ottobre. Il motivo? Come molti avranno visto, è stato consentito a Fabrizio Corona di entrare nella Casa più spiata di Italia con una t-shirt con impresso il logo del suo ultimo ...

Roma : Donna incinta cade in buca - Codacons vuole denunciare il Comune : Roma – Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Cosi’ il Codacons racconta il caso di una Donna incinta che si e’ rivolta all’associazione per chiedere il risarcimento al Comune di Roma, dopo essere caduta in strada a causa di una profonda buca presente sull’asfalto. La vicenda risale allo scorso lunedi’ 1 ottobre, quando la Donna, all’ottavo di mese di gravidanza, percorrendo via Guidobaldo Del ...

Il Codacons denuncia : "I prezzi di Starbucks ?sono troppo alti" : Cappuccino di Starbucks sotto indagine, i prezzi della catena sarebbero troppo alti per il Codacons. In effetti, per poter gustare un cappuccino si dovrebbero spendere 4,50 euro, contro 1,30 di media cittadina. Ma andiamo per ordine. Le associazioni dei consumatori sono insorte davanti al listino prezzi di Starbucks.E se qualche negoziante si dice certo che sarà un boomerang per la catena mettere certi prezzi, i milanesi si renderanno ...