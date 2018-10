Climathon 2018 | Torino premia l’albero urbano che raccoglie l’acqua e ripara dal sole

Climathon 2018 : il cambiamento climatico un volano per l’economia : Dal 2008 a oggi, sono 550 i milioni di euro convogliati sulle start-up, 2.000 i nuovi posti di lavoro a tempo pieno, 367 i nuovi servizi e prodotti realizzati, più di 1000 le start up nate attorno a idee innovative; tutto ciò, grazie ad attività di formazione di cui hanno beneficiato 17.000 persone e 2,5 miliardi di euro di finanziamenti complessivamente attirati sul settore dell’innovazione tecnologica. E grazie anche a un cambiamento di ...

Climathon 2018 : oggi oltre 100 città nel mondo sfidano il cambiamento climatico in un hackaton di 24 ore : Nel mondo sono oltre 100 le città che oggi, venerdì 26 ottobre, riuniranno le menti migliori per contrastare i cambiamenti climatici. Lo faranno prendendo parte al Climathon, maratona di 24 ore promossa da EIT Climate-KIC: una competizione di idee che riunisce studenti, imprenditori, ricercatori, esperti e informatici per affrontare le sfide climatiche specifiche delle città in cui vivono. L’azione delle città per contrastare gli effetti di un ...