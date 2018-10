Cina | tre gol di Pato e due di Eder | gli ex Milan e Inter sugli scudi

Norwegian Air maCina utili nel terzo trimestre : Norwegian Air Shuttle macina profitti nel terzo trimestre. La compagnia aerea ha chiuso il periodo con un utile netto di 1,3 miliardi di corone norvegesi, in crescita del 17% rispetto allo stesso ...

Inter - oltre 100 milioni di ricavi dalla Cina : Crescono i ricavi cinesi per l‘Inter. Nel bilancio al 30 giugno 2018 la società nerazzurra avrebbe registrato entrate per circa 100 milioni di euro dalla Cina, in crescita rispetto agli 86 milioni del 2016/17, secondo quanto spiegato dal sito calcioefinanza.it. Circa 40 milioni derivano dagli accordi di sponsorizzazione con Suning, azionista di maggioranza del club, mentre i restanti 60 da partnership con altre aziende del mercato ...

In Cina serie tv e video in streaming sono il doppio di quelli per la tv : Youku (Getty Images) Ovunque arrivi una connessione internet, l’industria televisiva è oramai costretta a cedere il passo all’esponenziale aumento del consumo dei cosiddetti contenuti delle over the top (Ott). In Cina il boom di una rete internet veloce ha provocato il raddoppio dei contenuti video in streaming rispetto alla tradizionale offerta dei palinsesti televisivi. Questo incredibile aumento non solo continua ad alimentare la ...

Elezioni Trentino - la Lega doppia il Pd (13 - 8%) e trasCina il centrodestra : Fugatti nuovo presidente. M5s fermo al 7% : L’onda verde invade anche l’ultimo pezzo di Nord-Est. Dopo il tradizionale dominio del Veneto e il trionfo più recente in Friuli Venezia Giulia, la Lega ora conquista – con grandi numeri – anche il Trentino Alto Adige. A Trento la lista dei salviniani supera il 27% e trascina la coalizione di centrodestra alla conquista del governo della Provincia. Il suo candidato, il sottosegretario alla Sanità Maurizio Fugatti, è il nuovo presidente e non ...

Elezioni regionali in Trentino - la Lega trasCina il centrodestra : Spoglio delle schede un po' a rilento in Trentino, dove ieri si è votato per il rinnovo del consiglio provinciale. Lo spoglio è inizio alle ore 7 e, dopo 5 sezioni sulle 529 complessive, si registra la Lega ampiamente davanti con il 35,34% dei voti seguita dal Partito Democratico con il 14,73%, Partito Autonomista Trentino Tirolese con il 13,25%.Sotto il 10% il Movimento 5 Stelle (7,10%). Per quanto concerne i candidati presidenti ...

Xiaomi lancia in Cina un nuovo caricabatterie economico con tre porte : Xiaomi continua a lanciare gadget per tutti i gusti e l'ultimo della serie è il caricabatterie USB Xiaomi ZMI da 65 W. Ecco le sue caratteristiche L'articolo Xiaomi lancia in Cina un nuovo caricabatterie economico con tre porte proviene da TuttoAndroid.

Volley : Mondiali Femminili : oltre un milione di telespettatori per Italia-Cina : ROMA- Le emozioni della spettacolare semifinale tra Italia e Cina , valsa alle azzurre l'accesso alla finale del Mondiale femminile 2018 , hanno tenuto incollati a RaiDue 1.093.000 spettatori con il ...

DIRETTA / Italia Cina (risultato live 0-0) streaming video e tv Rai : si comincia! (Mondiali volley femminile) : DIRETTA Italia Cina: info streaming video e tv Rai delle partita, semifinale dei mondiali di volley femminili 2018 in Giappone. Le azzurre a caccia della finalissima. Va all’Italia la prima frazione di gioco nella semifinale dei Mondiali di volley 2018 che vede le azzurre fronteggiare la temibile Cina, campionessa olimpica in carica. Il tabellino del risultato a Yokohama vede quindi la nostra nazionale avanti per 1-0 con i parziale di 25-18 ...

Cina - il Pil del terzo trimestre sconta gli effetti dei dazi Usa e frena a +6 - 5% : I rischi sistemici paventati dalle autorità di Pechino non sono mai stati così vicini dopo che l'Ufficio nazionale di statistica ha rivelato la frenata del Pil del terzo trimestre a +6,5% annuo, vale ...

Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6 - 5 per cento - il livello più basso dagli anni della crisi : Nel terzo trimestre dell’anno l’economia cinese è cresciuta del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente, il livello più basso di crescita dal picco della crisi economica toccato all’inizio del 2009. La crescita è stata inferiore alle aspettative degli economisti dello The post Nel terzo trimestre la Cina è cresciuta del 6,5 per cento, il livello più basso dagli anni della crisi appeared first on Il Post.