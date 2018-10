Chirurgia | tumore asportato senza cicatrici all’ospedale Molinette di Torino

Tumore della prostata : arriva anche in Italia una nuova Chirurgia laser : A Riccione, al Congresso della Società Italiana di Urologia, sono state illustrate le principali caratteristiche della “chirurgia focale“: una sorveglianza quattro volte più attiva nei tumori della prostata allo stadio iniziale e con parametri pronostici favorevoli; una terapia fotodinamica, innovativa e mininvasiva, che tramite un laser non termico e a bassa potenza, brucia fino a necrotizzare, le cellule tumorali senza danni per i ...

L’importanza del Chirurgia plastica nella cura del melanoma - tumore della pelle sempre più diffuso : Il melanoma è un tumore della pelle sempre più diffuso. nella maggior parte dei casi, si presenta come una chiazza scura simile ai comuni nevi cutanei. nella sola Italia, in base ai dati diffusi dalla Fondazione Veronesi, ci sono 7.000 nuovi casi ogni 12 mesi. Per fortuna, però, di melanoma si guarisce, sempre di più. Merito della ricerca, certo, ma anche di diagnosi precoci e di un approccio integrato, che chiama in causa il medico nucleare, ...