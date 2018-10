Chiama i soccorsi e salva la vita alla mamma | Isabella ha solo 4 anni

caffeinamagazine

(Di sabato 27 ottobre 2018) A soli quattroè già una piccola eroina. Questa bella bambina che vedete nella foto sie la sua storia ha fatto ben presto il giro della rete e dei quotidiani per quanto è straordinaria. E ci insegna che i bambini, anche se piccoli come, non vanno mai sottovalutati. Lei è riuscita a sorprendere tutti ma, soprattutto, hato la sua. Con un gesto semplice, ovvio, immediato. Ma non certo per una della sua età. Si è trovata a far fronte a una situazione di emergenza e l’ha gestita come se fosse un’adulta,Hibbert, che è originaria di Oldham, nel Regno Unito. Cosa ha fatto di così straordinario? Quando ha visto la madre priva di sensi sdraiata sul pavimento della cucina, non ha esitato nemmeno un secondo: ha preso il telefono dei suoi genitori, l’ha sbloccato e hato i. Ha digitato il 999 (che da noi è il 118) ...