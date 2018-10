Chiama 112 e annuncia 'Ho ucciso la mia ex' - arrestato a Roma : Chiama 112 e annuncia 'Ho ucciso la mia ex', arrestato a Roma

Roma - spara in strada a una 23enne. Poi Chiama il 112 : “Ho ucciso l’ex”. Fermato : Ha chiamato il 112 sabato sera, intorno alle 23.30, raccontando di aver sparato alla sua ex compagna, uccidendola. Arrivata sul posto, in via Ardeatina al chilometro 21 la polizia ha trovato il cadavere della ragazza, una romena di 23 anni, e Fermato poco distante il connazionale di 36 anni. L’omicidio è avvenuto poco prima, a Santa Palomba, estrema periferia sud della Capitale, zona dell’estrema periferia Romana verso i Castelli ...

Trova 3 mila euro a terra e Chiama il 112 : riconsegnati al proprietario : Un cittadino onesto ha Trovato a terra 3 mila euro in contanti ed ha chiamato il 112 NUE. Gli agenti hanno rintracciato il proprietario e riconsegnato