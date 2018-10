Cgia | Pmi oppresse da fisco e burocrazia | quasi 100 scadenze

Cgia : "Aumenta l'oppressione sulle Pmi" : 11.05 Nel 2019 il numero di scadenze e adempimenti fiscali aumenterà fino a sfiorare quota 100, particolarmente per le realtà produttive piccole che intrattengono scambi con l'estero (import e export). Lo sostiene l'ufficio studi della Cgia . Mentre la pressione fiscale resterà al 41,8%, come nel 2018,imprese commerciali con 5 dipendenti dovranno fare versamenti all'erario o inviare docucumentazione fiscale 88 volte nel corso del 2019.Piccole ...

Fisco : Cgia - oppressione aumenta - una Pmi conta quasi 100 scadenze : Sebbene sia in arrivo la fatturazione elettronica, nel 2019 il numero delle scadenze /adempimenti fiscali è destinato ad aumenta re fino a sfiorare quota 100, in particolar modo per le realtà produttive ...

Cgia : burocrazia costa 31mld anno a Pmi : 11.53 "La mala burocrazia,che sottrae ai piccoli imprenditori sempre più tempo e risorse per adempimenti e scadenze disseminate lungo tutto l'anno, costa al sistema delle Pmi italiane 31mld di euro l'anno",spiega l'ufficio studi Cgia. Costo,dice il coordinatore Zabeo,"imputabile in parte al cattivo funzionamento della macchina pubblica". "Non è un caso che molti operatori stranieri non investano da noi",sottolinea il segretario Mason. In area ...