Fisco : Cgia - oppressione aumenta - una Pmi conta quasi 100 scadenze : Sebbene sia in arrivo la fatturazione elettronica, nel 2019 il numero delle scadenze/adempimenti fiscali è destinato ad aumentare fino a sfiorare quota 100, in particolar modo per le realtà produttive ...

Cgia di Mestre : con il Pil in frenata aumenta il peso delle tasse : La Cgia di Mestre lancia un nuovo allarme: con il Pil in frenata, rispetto alle previsioni di qualche mese fa, già da quest'anno la pressione fiscale sui contribuenti italiani è destinata a crescere. '...

Tasse - Cgia : 'Negli ultimi 20 anni sono aumentate di quasi 200 miliardi' : ... al netto dell'economia non osservata. "In linea generale segnala il segretario della Cgia Renato Mason in nessun altro Paese d'Europa viene richiesto uno sforzo fiscale come in Italia. La nostra ...