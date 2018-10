CESAR SAYOC | ARRESTATO PRESUNTO UNABOMBER USA Ultime notizie | quando

ilsussidiario

: Si chiama Cesar Sayoc,56 anni con precedenti,l'arrestato nelle indagini sui pacchi bomba. Il suo van era coperto di… - vittoriozucconi : Si chiama Cesar Sayoc,56 anni con precedenti,l'arrestato nelle indagini sui pacchi bomba. Il suo van era coperto di… - ilpost : Chi è il principale sospettato per i pacchi bomba negli Stati Uniti - 000120o : RT @globalistIT: Chissà perché questi pazzi assassini sono sempre fanatici dei peggiori esponenti della destra razzista e neofascista #cesa… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Usa, pacchi bomba:incriminato per 13 ordigni., rischia 50 anni di carcere per cinque crimini federali fra cui minacce ad ex presidenti