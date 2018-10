C' è ossigeno su Marte E ora?

Marte : nelle acque salate del sottosuolo c'è abbastanza ossigeno per la vita : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

L’acqua liquida su Marte potrebbe essere ricca di ossigeno : (Foto: Nasa) La possibilità che Marte sia abitabile potrebbe essere riconsiderata. Una nuova ricerca del Jet Propulsion Laboratory della Nasa e del California Institute of Technology (Caltech), appena pubblicata su Nature Geoscience, ha suggerito che il pianeta rosso potrebbe nascondere livelli di ossigeno disciolto nell’acqua liquida al di sotto della sua superficie sufficienti a poter ospitare la vita. Più precisamente, servendosi di ...

"C'è ossigeno in quel lago salato". Continua la caccia alla vita su Marte : L’estate 2018 si era aperta con la notizia della scoperta della presenza di acqua sotto la superficie marziana. Con una conferenza stampa, l’Agenzia spaziale italiana (Asi) dichiarò di aver individuato un lago d’acqua salata situato a circa 1,5 chilometri di profondità: alla portata di una tipica pe

