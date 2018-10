CAROVANA DI MIGRANTI | MESSICO OFFRE PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO In migliaia

Il Messico ha offerto permessi di soggiorno temporanei alla “CAROVANA” di migranti diretta negli Stati Uniti : Il presidente del Messico Enrique Peña Nieto ha offerto un permesso di soggiorno temporaneo ai migliaia migranti che fanno parte della cosiddetta “carovana” diretta negli Stati Uniti. Il permesso prevede un alloggio, cure mediche, istruzione per i bambini e posti di lavoro, oltre The post Il Messico ha offerto permessi di soggiorno temporanei alla “carovana” di migranti diretta negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

CAROVANA MIGRANTI - Trump valuta la chiusura del confine con il Messico - : Secondo il New York Times il presidente americano sta considerando di varare un decreto per predisporre la chiusura della frontiera. Verrebbe vietato l'ingresso ai migranti, compresi coloro che ...

CAROVANA di migranti bussa alle porte delle elezioni Usa : Specie della frontiera americana vista come confine fra mondo ricco e mondo povero. La domanda è, cosa accadrà quando la Carovana arriverà sotto il naso dei nordamericani, a ridosso delle elezioni . ...

CAROVANA MIGRANTI - il Pentagono invia 800 uomini alla frontiera. Trump : “Li fermeremo - non faremo come l’Europa” : Ottocento militari schierati al confine in attesa della Carovana. Donald Trump passa dalle parole ai fatti e dà il via alla prima misura per fronteggiare i 7mila migranti in cammino dall’Honduras verso gli Stati Uniti. Ormai il presidente dedica ai caminantes almeno un tweet al giorno, e il contenuto è sempre molto simile. “I Democratici hanno fatto apposta leggi per rendere difficile fermare le persone al confine”, ...

La falsa emergenza della CAROVANA di migranti : Roma. Ecco cos’è per davvero la “carovana” di migranti che è partita dall’Honduras e due giorni fa ha attraversato il confine sud del Messico, con gli Stati Uniti come destinazione finale – e impossibile. E’ un movimento di persone relativamente piccolo (i marciatori effettivi sono circa cinquemila)

Migranti : una nuova CAROVANA pronta a partire verso gli Usa : ... i cosiddetti 'coyotes' che chiedono dai 4.000 agli 8.000 dollari a persona per viaggi spesso pericolosi, e sono più sicuri mentre attraversano alcuni dei Paesi più a rischio del mondo , come ...

Migranti : Wsj - pronta a partire nuova CAROVANA verso Usa : Una seconda carovana di Migranti si sta formando sull'onda di quella già arrivata in Messico con l'obiettivo di varcare i confini degli Stati Uniti. Lo scrive il Wall Street Journal, segnalando che ...

Come è iniziata la CAROVANA dei migranti verso gli Stati Uniti : Con messaggi su WhatsApp, con un volantino su Facebook e grazie a giornali e televisioni: è la più grande di sempre, e non sembra avere un "responsabile" The post Come è iniziata la carovana dei migranti verso gli Stati Uniti appeared first on Il Post.

CAROVANA MIGRANTI - 3 vittime. Messico dice l’opposto di Trump : “Investiremo in Centro America per arginare il flusso” : Almeno tre migranti sono morti durante la marcia verso gli Stati Uniti. Anche loro camminavano dentro quella marea umana di oltre 7mila persone partita dall’Honduras il 13 ottobre e diretta negli Stati Uniti. Un fiume di persone che allarma Trump: nel pieno della campagna elettorale per le elezioni di midterm, il presidente Usa ha promesso di inviare alla frontiera tutti i militari necessari e ha minacciato di tagliare gli aiuti a ...

