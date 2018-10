CARLOTTA MANTOVAN La moglie di Fabrizio Frizzi | Gli amici mi hanno aiutato

PORTOBELLO - PRIMA PUNTATA/ Ospiti e diretta - CARLOTTA MANTOVAN : "spero di essere all'altezza" : PORTOBELLO, anticipazioni e Ospiti PRIMA PUNTATA: Antonella Clerici conduce affiancata da Carlotta Mantovan e Paolo Conticini. Carlo Verdone e Arisa nel mercatino.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 21:20:00 GMT)

CARLOTTA MANTOVAN a Portobello : "Grazie ad Antonella ricomincio a vivere". E Clerici risponde così : "Grazie ad Antonella Clerici ricomincio a vivere": questo ha dichiarato Carlotta Mantovan al settimanale "Oggi", al quale ha rilasciato una lunga intervista insieme all'ex conduttrice de "La Prova del Cuoco". La vedova di Fabrizio Frizzi presenterà infatti un nuovo programma, "Portobello", accanto all'amica Antonella: l'ultima ne sarà conduttrice, l'altra "la nuova Renée Longarini"."Fare Portobello con Antonella Clerici - ha ...

CARLOTTA MANTOVAN - dopo la morte di Fabrizio Frizzi : “Ancora non ci riesco”. La confessione : Carlotta Mantovan torna in televisione. dopo l’esperienza su RaiTre di inizio settembre con il programma ‘A Tutta Salute’, l’ex Miss Italia è pronta ad affiancare Antonella Clerici nella nuova edizione di ‘Portobello’ che andrà in onda in prima tv a partire da giorno 27 ottobre. Per Carlotta le soddisfazioni lavorative delle ultime settimane sono solo una piccola ‘pillola’ che allieva un dolore ...

CARLOTTA MANTOVAN : “Grazie alla Clerici ricomincio a vivere” : Carlotta Mantovan ricomincia a vivere dopo la morte di Fabrizio Frizzi anche grazie all’aiuto di Antonella Clerici. Presto le due donne debutteranno in tv con il remake di Portobello, storico programma di Enzo Tortora, in cui si troveranno a lavorare fianco a fianco. L’ex regina della Prova del Cuoco è sempre stata molto amica di Fabrizio Frizzi e dopo la sua morte è rimasta vicina a Carlotta, sostenendola nei momenti più difficili. ...

CARLOTTA MANTOVAN e la morte di Fabrizio Frizzi : ‘Non riesco ancora a parlarne’ : “Di quello che è accaduto non riesco ancora a parlare, e anche su chi vedere sono ancora più selettiva di prima, perché tutto il tempo che ho voglio dedicarlo alla mia bambina e al mio lavoro”. Chi parla è Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, che dopo il terribile lutto che ha colpito lei e la piccola Stella ricomincia piano piano a vivere, anche grazie al lavoro. Da sabato 27 ottobre, infatti, Carlotta è al fianco di ...

CARLOTTA MANTOVAN - moglie di Fabrizio Frizzi : "Grazie ad Antonella Clerici ricomincio a vivere" : In occasione del lancio dello storico Portobello, in partenza sabato 27 ottobre su Rai 1, Antonella Clerici, conduttrice del programma, e Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi nonché spalla della presentatrice nello show, sono state intervistate dal settimanale Oggi.Ecco cosa ha detto la giornalista ex Sky Tg 24: Fare Portobello con Antonella Clerici è una gioia che va oltre il lavoro – di cui sentivo la mancanza – ...

