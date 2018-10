Carlo Verdone Video | l' attore romano pronto per il suo nuovo film e una serie tv

Al via 'Portobello' di Antonella Clerici : ospiti Carlo Verdone e Arisa. Le anticipazioni : Il mercatino più famoso della tv torna da sabato 27 ottobre in prima serata su Rai1. Nel cast anche Carlo tta Mantovan

Compagni di scuola : 30 anni fa il film cult di Carlo Verdone - l'omaggio affettuoso del regista al cast Video : 'Il 16 ottobre del 1988 terminavo le riprese di Compagni di scuola - ha scritto Carlo Verdone in un post su Facebook - Trenta anni fa! Prima della fine 2018 farò qualcosa per ricordare questo bel film ...

Carlo Verdone : "Prima c'era umanità e rispetto - ora è cambiato tutto. Roma? Ha una strana tristezza" : È un Verdone malinconico quello intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 durante la trasmissioneI Lunatici. L'attore e regista romano alle prese con la scrittura di un nuovo soggetto, parla di quanto sia confortante per lui la notte, sinonimo di tranquillità. Ma spesso, confessa, gli capita di pensare al passato "con gioiosa malinconia, è una carezza, non tristezza. Cerco di ricordarmi delle cose che mi piacerebbe rivedere. ...

Benedetta follia : trama - cast e curiosità del film di Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli : Benedetta follia, il film diretto e interpretato da Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli (David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista per Jeeg Robot) e Maria Pia Calzone (Napoli Velata, La cena di Natale, Gomorra), sbarca in prima tv lunedì 3 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in multistart su Sky Cinema Hits. Benedetta follia, il trailer Benedetta follia, la trama Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli ...