Carletto Mazzone ed i retroscena sui suoi pupilli | da Guardiola a Totti | passando per

(Di sabato 27 ottobre 2018)ed iche tanto lo amano: le rivelazioni del tecnico sull’affetto died ianeddoti sui. Sono tanti i calciatori che ha allenato durante la sua lunga carriera, ma alcuni sono rimasti indelebilmente nel cuore del tecnico, i più talentuosi, non a caso. Daper Baggio e Pirlo,ha aneddoti suifenomeni: “Qualche giorno faha parlato benissimo di me. Mi sono commosso. Per me Pep è come un figlio, seguo le sue partite in tv, faccio il tifo per lui: una persona rispettosa e meravigliosa che ha segnato la mia vita e la carriera. Pochi giorni prima della finale del 2009 contro il Manchester squillò il telefono, andò a rispondere mio nipote. “Nonno, c’èal telefono”. Io sbuffo, prendo la cornetta: “Pronto, chi è?”. E lui: “Mister, sono Pep”. “Sì, e io ...