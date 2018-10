Camusso | per guida Cgil ci vuole Landini

Perché Susanna Camusso vuole Maurizio Landini come suo successore alla guida della Cgil : In un video su Facebook Susanna Camusso spiega Perché Maurizio Landini è stato scelto come suo successore: "Risponde a quei principi di autonomia e dell'organizzazione, di capacità di costruire dei processi di squadra in cui di cui crediamo sia abbia un gran bisogno''. Fonti sindacali hanno parlato di uno 'strappo'.Continua a leggere

Cgil - addio unità interna. Colla non accetta l'indicazione di Landini segretario per il post Camusso. Parte la fase calda della campagna congressuale : C'era una volta l'unità interna in Cgil. O meglio, il feticcio dell'unità interna. Invece per un po' di tempo dobbiamo abituarci a un sindacato diverso dal solito, in cui la dialettica interna corre il rischio di travalicare le silenziose stanze di Corso d'Italia. In Cgil, nei momenti più delicati, di solito quelli di transizione da un segretario all'altro, si è sempre preferito lavare i panni sporchi in famiglia, che ...

Cgil - Susanna Camusso indica Landini per la successione. Colla non si ritira - l’opposizione parla di “rottura politica” : Al termine di una riunione di segreteria della Cgil, conclusasi all’una di notte, Susanna Camusso ha fatto un passo che sembrava impossibile fino a poco tempo fa: avanzare la proposta di Maurizio Landini alla guida della stessa Cgil. Una proposta che la segreteria ha accolto a stragrande maggioranza, ma con l’opposizione dell’altro candidato, Vincenzo Colla il quale ha parlato di “rottura politica” della segreteria. ...

Io - ex Cgil - faccio il tifo per Colla - contro Landini - per il dopo Camusso : Quando sono entrato in Cgil , alla Fiom di Bologna, nel 1965, Vincenzo Colla aveva tre anni. E ne aveva compiuti poco più di venti quando " dal 1980 al 1985 " ho diretto la Cgil dell'Emillia Romagna , ...

Camusso : 'Il Governo non cambierà la legge Fornero per diminuire le tasse ai ricchi' : In occasione di Proxima, il Festival nazionale ideato da Sinistra Italiana - Liberi e Uguali [VIDEO] a Torino, nella serata di questo mercoledì 12 settembre si è svolto un dibattito dal titolo Nuovi Diritti per Nuovi Lavori, al quale hanno partecipato Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e Susanna Camusso, segretaria generale della CGIL. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto la leader del principale sindacato ...