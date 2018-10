Calcio | Serie A 2018-2019 | Atalanta-Parma 3-0 Dominio della Dea nel secondo tempo

Calcio - serie A : Atalanta-Parma 3-0 : L' Atalanta respira, dopo un inizio di campionato davvero difficile. Supera 3-0 il Parma nell'anticipo della decima giornata di serie A. Succede tutto nella ripresa: gli orobici vanno in vantaggio al ...

Ripescaggi Serie B - martedì può di nuovo cambiare tutto : la FederCalcio può riportare il campionato a 20 - 22 o 23 squadre [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, a tenere banco è format per la stagione in corso, ben tre le possibilità, 19 squadre, 22 o 23. Sì perchè nonostante la sentenza del Consiglio di Stato tutto potrebbe ancora cambiare. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensiva cautelare del provvedimento del Tar del Lazio presentata dalla Lega, e ha fissato la discussione collegiale ...

Consigli FantaCalcio Serie A / 10^ giornata : le difese migliori - Sampdoria di ferro : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 10^ giornata. Ecco chi schierare secondo noi nel decimo turno del massimo campionato (27-28-29 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:55:00 GMT)

Calcio - la Serie B torna a 19 squadre : 12.20 Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare il pronunciamento del Tar del Lazio che qualche giorno fa aveva accolto le istanze della Pro Vercelli e del Novara,accogliendo l'istanza di sospensiva cautelare avanzata dalla Lega di Serie B. tornano,dunque,in vigore i provvedimenti che il Tar del Lazio aveva sospeso, a cominciare dal provvedimento col quale il 13 agosto scorso l'allora commissario starordinario Fabbricini bloccò ...

FantaCalcio - Serie A 10^ giornata : le ultime dalle sedi e le probabili formazioni : A inizio marzo, nell’ultima sfida al San Paolo, Edin Dzeko fu il grande protagonista con una doppietta che portò verso il 4-2 finale per la Roma. Sette mesi dopo, il Napoli targato Ancelotti cerca la rivincita, a pochi giorni dall’impresa sfiorata con il Paris Saint Germain in Champions League. Contro l’asso bosniaco, gli azzurri avranno […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 10^ giornata: le ultime dalle sedi e le probabili ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : per il Consiglio di Stato deve essere a 19 squadre. Accolto il ricorso della Lega : Neverending story: si arricchisce di un nuovo capitolo il romanzo che accompagna questa stagione della Cadetteria del Calcio nostrano. Il Consiglio di Stato, come riporta gazzetta.it, ha Accolto il ricorso della Lega, ha sospeso la decisione del TAR del Lazio ed ha fissato una nuova discussione il 15 novembre. Con questa decisione tornano ad essere effettivi tutte le azioni compiute prima della sospensione imposta dal tribunale amministrativo ...

Calendario Serie A Calcio - gli anticipi di oggi in tv. Gli orari e come vederli su Sky e Dazn : Si apre oggi con tre anticipi la decima giornata della Serie A di calcio. La prima partita di questo sabato di campionato sarà Atalanta-Parma alle 15.00. I bergamaschi si sono sbloccati con la netta vittoria per 5-1 con il Chievo e proveranno ora a ripetersi anche davanti al pubblico di casa. Alle 18.00 la capolista Juventus giocherà in trasferta contro l’Empoli. I bianconeri nell’ultima giornata hanno interrotto la striscia di vittorie con il ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : big match Napoli-Roma e Lazio-Inter. La Juventus va ad Empoli e Gattuso si gioca la panchina con la Sampdoria : Sono tanti i temi della decima giornata di Serie A che si andrà a disputare. Il primo anticipo del sabato mette di fronte Atalanta e Parma: i nerazzurri cercano conferme dopo la netta vittoria di Verona contro il Chievo e hanno bisogno di altri tre punti per rialzarsi in classifica, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e ritrovano Gervinho in una partita che può ridare slancio alle ambizioni della formazioni ...

FantaCalcio - Serie A 10^ giornata : le probabili formazioni : Nemmeno il tempo di assorbire la tre giorni di coppe europee ed ecco che fantallenatori, e tifosi in genere, sono già immersi nelle ultimissime notizie dalle sedi, utili alla preparazione delle fanta formazioni del weekend. Parliamo della 10° giornata del massimo campionato italiano, in programma tra sabato 27 e lunedì 29 ottobre. Le notizie dai […] L'articolo Fantacalcio, Serie A 10^ giornata: le probabili formazioni proviene da Serie A ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Sassuolo-Fiorentina - Milan a Verona - la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica : Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di Calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare. Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima ...

Serie A - 10^ giornata : i pronostici di CalcioWeb [FOTO] : 1/9 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Serie B - 9^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : L’anticipo del Renzo Barbera tra Palermo e Venezia aprirà stasera il nono turno di B. I rosanero, appaiati all’Hellas al secondo posto – però con una gara da recuperare -, sono favoriti contro gli uomini di Zenga. Impegno complicato per la capolista Pescara, che ospiterà il Cittadella all’Adriatico. Partite equilibrate si prevedono a Foggia e a Crotone: consigliamo la X. Ecco i pronostici di ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 26 - 29 Ottobre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Un altro grande week end dedicato al campionato Primavera 1 Tim in diretta ed esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). Sei le partite della 6° giornata del girone d’andata su cui si accenderanno le telecamere della televisione che racconterà in diretta ed esclusiva tutte le gare della stagione fino all&rsq...