Calcio | Carlo Mazzone | “Totti è come un figlio Bel rapporto con Guardiola e Baggio | sono

(Di sabato 27 ottobre 2018)è il tecnico che vanta il maggior numero di panchine in Serie A: ben 792, cinque in più di Nereo Rocco. Ha allenato molto in provincia, ed ha avuto l’onore, da romano, di allenare anche la squadra giallorossa. Il suo nome però è legato anche agli anni in cui a Brescia, ad esempio, fece giocare assieme Pirlo e, nonché Roberto, che aveva allenato già a Bologna.ha concesso un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” in cui ha parlato dei calciatori più forti mai avuti tra le fila delle sue squadre: “Qualche giorno faha parlato benissimo di me. Micommosso. Per me Pep èun, seguo le sue partite in tv, faccio il tifo per lui: una persona rispettosa e meravigliosa che ha segnato la mia vita e la carriera“. Non solo Pep, naturalmente ai tempi della Romaha avuto a che fare anche con il ...