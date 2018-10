Calcio - anticipo Juventus-Genoa 1-1 : 20.01 Il Genoa strappa un pareggio per 1-1 in casa della Juventus. Juve subito avanti, prima palo di CR7 che al 18' insacca con un tap-in su tiro di Cancelo. Il portoghese ci prova anche al 23',ma Radu è attento. Nella ripresa il Genoa si fa coraggio ed è pericoloso due volte con Piatek. Gli sforzi sono premiati e al 67'Bessa,servito da Kouame,pareggia di testa.La Juve preme e Allegri inserisce Dybala e Bernardeschi. I bianconeri insistono,ma ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

Calcio - anticipo Genoa-Parma 1-3 : 14.26 Colpo del Parma che a Marassi batte 3-1 il Genoa e sale a 13 punti. Genoa subito avanti col solito Piatek che,servito da Lazovic,insacca di testa al 6'.Il Parma non si scompone e trova il pari con Rigoni servito da Siligardi al 16'. Ed è Siligardi con una penetrazione personale a portare il Parma in vantaggio al 28'. Al 30' Barillà lancia Ceravolo ed è 1-3. Al 36' gol annullato al Genoa dal Var (fuorigioco Criscito). Nella ripresa il ...

Calcio : anticipo - Empoli-Roma 0-2 : 22.22 Prosegue il buon momento della Roma, vittoriosa anche ad Empoli (0-2, terzo successo di fila in campionato). I toscani partono con un buon piglio, senza pungere. Poi si sveglia la Roma: girata di Under di poco a lato (deviata da Dzeko): al 36' gol il partita di Nzonzi,di testa su punizione di Lorenzo Pellegrini. Nella ripresa, Bennancer prende il palo su Calcio piazzato, poi la grande chance: rigore per mani di Under, ma Caputo tira ...

Calcio - anticipo Cagliari-Bologna 2-0 : 16.57 Il Cagliari torna alla vittoria con un 2-0 su un evanescente Bologna. Sardi alla ricerca dei 3 punti,Bologna in ripresa.Dopo le fasi di studio iniziali, al 22' la fiammata del Cagliari: Castro crossa per Joao Pedro che insacca. Al 31' azione fotocopia,ma stavolta palla di Joao Pedro fuori di poco. In apertura di ripresa Falcinelli tenta di sorprendere Cragno senza esito.Ci prova anche Nagy ma il portiere c'è. Al 68'lo scatenato Castro ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : oggi si comincia con l’anticipo Fiorentina-Atalanta - Juventus-Chievo in diretta su Sky : E cosi da oggi si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti. Massima Serie che si presenta con alcune ...

Calcio - anticipo Frosinone-Sampdoria 0-5 : 22.26 La sosta non ha fatto perdere il ritmo alla Sampdoria,che passa 5-0 a Frosinone nell'anticipo serale della quarta giornata.Il tris calato contro il Napoli non era un caso. Piange già la classifica dei ciociari con un solo punto. Passano 10' e gli ospiti segnano:Barreto mette Quagliarella solo davanti alla porta. La reazione del Frosinone si stampa sulla traversa su colpo di testa di Brighenti.A inizio ripresa raddoppio di Caprari (47', ...