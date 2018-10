Cagliari | auto contro albero nella notte | Barbara | 21 anni | è morta sul colpo

Simone Casu - 14 anni - travolto e ucciso da un’auto a Sant’Andrea Frius - a Cagliari : La tragedia si è consumata ieri sera a Sant’Andrea Frius . Erano da poco trascorse le 21 quando Simone Casu , è stato travolto da un’auto mentre camminava sul bordo della strada. ’impatto è stato terribile e per il ragazzino di 14 anni non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Vaccini - Cagliari : i Nas scoprono 7 false autocertificazioni - denunciati i genitori : Importanti i risultati dei Carabinieri del Nas di Cagliari nei controlli sui Vaccini dal 4 al 14 settembre 2018 effettuati su input del Ministero della Salute. Sette persone, 3 in provincia di Cagliari e 4 in provincia di Oristano, sono state denunciate per falsità ideologica commessa in atto pubblico, mediante autocertificazione. Si tratta di genitori che hanno falsamente dichiarato in tutto o in parte di aver adempiuto agli obblighi vaccinali ...