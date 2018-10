Cacciato di casa perché gay | finisce in ospedale morso dai topi Come è costretto a

caffeinamagazine

(Di sabato 27 ottobre 2018)diomosessuale,a vivere in condizioni disumane in un sottoscala,indopo essere statodai. E’ la vicenda accaduta a Monte di Procida (Napoli) e denunciata dall’Arcigay, che si è messa in contatto con il sindaco del piccolo comune flegreo il quale ha assicurato il proprio intervento per trovare una sistemazione dignitosa all’uomo, di 40 anni. “Non siamo una comunità omofoba. Conoscevamo da tempo le condizioni di difficoltà di Sergio e abbiamo provato in più modi ad aiutarlo, dal Comune alla parrocchia. Ora cercheremo di trovare ulteriori soluzioni che gli consentano di non vivere in condizioni disumane”, così il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, commenta la vicenda.La denuncia dell’Arcigay: “Sergio, invalido al 100% dopo un incidente ...