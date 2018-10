Brindisi | due arresti per l’aggressione agli stranieri Contestata l’aggravante dell’odio

Ronda razzista contro migranti : due arresti a Brindisi - : La Polizia ha fermato un uomo di 35 anni e uno di 42, entrambi residenti nella città pugliese, ritenuti responsabili di un'aggressione avvenuta lo scorso 19 ottobre nei confronti di due ragazzi ...

Brindisi - violenta ronda razzista contro migranti : due arresti : I due stranieri avevano riportato ferite giudicate guaribili entro i 30 giorni. Le indagini sono state condotte dalla Digos

Brindisi - due extracomunitari picchiati con mazze da baseball : ipotesi di una rappresaglia a sfondo razzista : Una 15enne che denuncia un’aggressione da parte di extracomunitari, e due africani (estranei alla vicenda) che la sera stessa vengono picchiati con mazze da baseball da due persone a volto coperto. È successo venerdì a Brindisi, in una zona centrale della città: il breve lasso di tempo tra i due episodi fa sospettare agli investigatori che possano essere collegati. Digos e Squadra mobile indagano, in particolare, sull’ipotesi di una ...

Brindisi - aggrediti due migranti con spranghe e bastoni : Forse per alcuni fatti di cronaca avvenuti in città nelle stesse ore. Gli episodi, infatti, si sarebbero verificati nello stesso giorno in cui una ragazzina di 15 anni denunciava, in questura, una ...

Ronda razzista a Brindisi - due migranti feriti : Due migranti sono stati feriti, uno in modo grave, a Brindisi con le mazze da baseball da una Ronda razzista, mentre una terza aggressione nei confronti di un giovane migrante sarebbe fallita per l'intervento di un passante. La notizia - pubblicata da giornali locali - è stata resa nota dal 'Forum provinciale per cambiare l'ordine delle cose che condanna gli episodi. Uno dei due feriti è Elija, segretario della comunità ...

Brindisi - due migranti denunciano : 'Picchiati con mazze da baseball da una ronda razzista' : Due migranti hanno denunciato di essere stati feriti a colpi di mazza da baseball a Brindisi da una ronda razzista, mentre un terzo immigrato sarebbe riuscito a sfuggire al pestaggio. La Digos sta ...

Ronda razzista a Brindisi - due migranti denunciano aggressione : “Picchiati con mazze da baseball” : Due migranti hanno denunciato di aver subito un'aggressione con mazze da baseball, mentre un terzo è riuscito a sfuggire a un pestaggio grazie all'intervento di un passante. E' successo a Brindisi. La Digos è al lavoro per capire se gli episodi abbiano effettivamente una matrice razzista o siano di altra natura.Continua a leggere

Brindisi - ronde contro i migranti : due feriti - uno è grave : Una terza aggressione è fallita per l'intervento di un passante. migranti picchiati con mazze da baseball - Due migranti sono stati feriti, uno in modo grave, a Brindisi con le mazze da baseball da ...

Ronda razzista a Brindisi - due feriti : 12.51 Due migranti sono stati feriti a Brindisi (uno in modo grave) con le mazze da baseball da una Ronda razzista, mentre una terza aggressione nei confronti di un giovane migrante sarebbe fallita per l'intervento di un passante. La notizia -pubblicata da giornali locali- è stata resa nota dal 'Forum provinciale per cambiare l'ordine delle cose' che condanna gli episodi. Uno dei due feriti è Elija, segretario della comunità cittadina del ...

Ronda razzista ferisce due migranti a Brindisi. 'Uccidilo - uccidilo' : BRINDISI - C'è una Ronda razzista in giro per Brindisi che venerdì sera ha fatto due feriti, mentre una terza aggressione sarebbe fallita per l'intervento di un passante. Notizie che non sono state ...

Ronda razzista ferisce due migranti a Brindisi. 'Uno è grave' : BRINDISI - C'è una Ronda razzista in giro per Brindisi che venerdì sera ha fatto due feriti, mentre una terza aggressione sarebbe fallita per l'intervento di un passante. Notizie che non sono state ...

