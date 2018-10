Brexit | allarme Fitch | senza accordo con Ue a rischio commercio ed economia

DRAGHI : “ITALIA COME Brexit - INCERTEZZE PER BCE”/ Allarme spread : ira M5s - “non vogliamo uscire da Euro” : DRAGHI “ITALIA e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Brexit - allarme per viaggi e industria : «I documenti non saranno più validi» : ... 'Non credo che May abbia il mandato per giocare d'azzardo ina maniera così evidente con l'economia e e con la vita della gente'. Il primo cittadino londinese ha anche detto che il tempo 'stringe ...