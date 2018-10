Brasile | Bolsonaro modera i toni a vigilia del voto

Bolsonaro verso la vittoria. Lo slogan - già sentito - è "Brasile prima di tutto - Dio prima di tutto" : Appoggia anche la riduzione dell'età minima per la responsabilità penale, la pena di morte, "Non ho mai visto un morto tornare a commettere reati",, mentre in economia si definisce "liberale" ed è a ...

Voto in Brasile - Salvini sta con Bolsonaro : "Ci restituirà Battisti" : In questo video mi ringrazia garantendo che restituirà all'Italia il terrorista rosso #Battisti , da sempre protetto dai politici e dagli intellettuali di sinistra di mezzo mondo. #goBolsonarogo ...

Brasile - Salvini appoggia Bolsonaro : "Ci consegnerà Battisti" : ... se diventerà presidente, il noto terrorista rosso Cesare Battisti, condannato all'ergastolo, da sempre protetto dai politici e dagli intellettuali di sinistra di mezzo mondo, verrà finalmente ...

Brasile - Elezioni 2018 : Bolsonaro e Haddad al ballottaggio - Sky TG24 - : Si terrà domani, domenica 28 ottobre, lo scontro finale tra il candidato populista di estrema destra - in testa a tutti i sondaggi - e il suo avversario, ex sindaco di San Paolo, di sinistra e di ...

Elezioni Brasile : Bolsonaro favorito - onda nera sul Sudamerica : ... Eduardo, eletto in Parlamento e immortalato con l'ex guru di Trump, e vicino a una certa destra europea, Steve Bannon, il che aveva gettato un'ombra sulla indipendenza politica della figura dell'ex ...

Chi è Bolsonaro e perché potrebbe diventare il più controverso presidente del Brasile : Domenica il Brasile si ferma per il turno di ballottaggio delle elezioni presidenziali. L'esponente di estrema destra Jair...

L'era Bolsonaro alle porte nel Brasile sempre più sfiduciato : Domenica prossima inizia una nuova epoca per il Brasile: L'era Bolsonaro. Lo dicono i sondaggi, con dati che appaiono indiscutibilmente a favore del discendente di emigrati di Anguillara Veneta. A lui si contrappone Fernando Haddad, l'erede designato da Luiz Inácio Lula da Silva che, in carcere a Curitiba dallo scorso aprile, era in testa ai sondaggi fino a quando ha dovuto rinunciare alla candidatura, ed era l'unico a sinistra in grado ...

Brasile : stampa - Bolsonaro chiede a tecnici economici di Temer di entrare in prossimo governo : Lo staff di Bolsonaro avrebbe provato ad avvicinare anche il capo di gabinetto speciale del ministro, Marcos Mendes, e l'attuale Segretario di politica economica, Fabio Kanczuk. Quest'ultimo sarebbe ...

Brasile - oggi la destra è nemica dell’ambiente. E Bolsonaro ne è l’ennesimo esempio : È terribilmente stupido/ingenuo dire che la sinistra sarebbe amica dell’ambiente e la destra no. La sinistra sarebbe amica perché pensa alla collettività, la destra invece agli interessi privati. Non credo che questa distinzione manichea abbia mai avuto un senso, ma men che meno lo ha oggi. Una delle regioni più cementificate d’Italia, in cui il bene comune del mare e del lido del mare sono stati letteralmente regalati ai privati, è la mia ...

Perché una vittoria di Bolsonaro in Brasile non sarebbe una buona notizia per l'ambiente : Per Bolsonaro l'accordo firmato nella capitale francese nel 2015 fa parte di 'un complotto occidentale per creare stati separatisti amazzonici sostenuti dall'Onu, in cui il primo mondo sfrutterà gli ...