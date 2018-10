Borsa | il Toro vicino al capolinea Titoli che possono ancora correre

affaritaliani

: 'Il mito di Europa che si accoppia col toro prefigura gli euroburocrati supini alle voglie scellerate della borsa americana ($oro$)'. - eliaspallanzani : 'Il mito di Europa che si accoppia col toro prefigura gli euroburocrati supini alle voglie scellerate della borsa americana ($oro$)'. - filadelfo72 : #WallStreet: ritorno forte del mercato toro, ecco come e quando ???? -

(Di sabato 27 ottobre 2018) La corsa dei mercati sta avvicinandosi al termine e se la maggior parte dei gestori non sembra temere una recessione imminente e dunque un tracollo delle quotazioni di azioni ei bond, in molti suggeriscono maggiore prudenza e di incrementare la liquidità in portafoglio per non rimanere incastrati in posizioni illiquide in fase di ribasso. Alla larga dal debito emergene e dai bond corporate europei, per l'azionario occorre fare attenzione a chi ha corso di più (Wall Street e in particolare itecnologici come Facebook, Amazon, Netflix e Google). Tra le blue chip italiane non dispiacciono Pirelli e Telecom Italia, mentre qualche incertezza potrebbe riguardare Stmicroelectronics e Fiat Chrysler Automobiles Segui su affaritaliani.it