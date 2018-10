Bologna | Nabil picchiato fuori dalla discoteca | “Lo hanno massacrato”

caffeinamagazine

(Di sabato 27 ottobre 2018) Una festa infinita nel sangue. Un uomo, poco più che ragazzo,selvaggiamente. La foto, divulgata dal fratello, lascia esterrefatti: gli occhi dinon si vedono più. Il naso è rotto, la bocca una maschera di sangue. Il ragazzo, 21 anni, è arrivato in queste condizioni, l’altra notte intorno alle 3, all’ospedale Maggiore di, dopo aver trascorso una serata al Millenium di via Riva di Reno. “Lo ha ridotto così un butta”, denuncia il fratello a Il Resto del Carlino, mentre lo assiste in ospedale. Il ragazzo è sedato, la prognosi ancora non è stata sciolta. Ma la sua faccia, quella sì, racconta una nottata terribile. Al Millenium, giovedì sera, come riportano le cronache locali, era in corso la serata Ciao. Una festa che si era dimostrata abbastanza movimentata già prima del caso di. La polizia era infatti intervenuta alle 2, arrestando ...