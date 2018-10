Bologna | Nabil picchiato a sandue da un buttafuori fuori dalla discoteca | è gravissimo

Bologna - Nabil picchiato fuori dalla discoteca : “Lo hanno massacrato” : Una festa in discoteca finita nel sangue. Un uomo, poco più che ragazzo, picchiato selvaggiamente. La foto, divulgata dal fratello, lascia esterrefatti: gli occhi di Nabil non si vedono più. Il naso è rotto, la bocca una maschera di sangue. Il ragazzo, 21 anni, è arrivato in queste condizioni, l’altra notte intorno alle 3, all’ospedale Maggiore di Bologna , dopo aver trascorso una serata al Millenium di via Riva di Reno. “Lo ha ridotto così ...

Bologna - Nabil massacrato di botte da un buttafuori di una discoteca : Secondo i familiari e gli amici del ragazzo, il 21enne sarebbe stato ridotto in quelle condizioni dal buttafuori del locale. I gestori della discoteca spiegano che l'uomo della sicurezza sarebbe intervenuto solo per calmarlo. "Malgrado mio fratello fosse ubriaco, pure fastidioso magari, non si riduce una persona in quello stato. Non è umano e non è accettabile", denuncia il fratello.Continua a leggere