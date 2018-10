Boccia : 'Il reddito di cittadinanza è un incentivo al lavoro nero' : 'Il reddito di cittadinanza è un disincentivo al lavoro e un incentivo a quello nero. Diciamo ai giovani: lavorate in nero il sabato e la domenica e in più prendete 780 euro al mese'. La pensa così ...

Manovra Bocciata dall'UE : spunta un 'piano B' su pensioni anticipate e reddito minimo : Non faremo alcuna patrimoniale, né prelievo sui conti. Ci può essere semmai una rimodulazione delle misure previste: lo ha affermato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini [VIDEO]dopo la bocciatura da parte dell'Unione Europea della nuova Legge di Bilancio, che entro fine mese dovra' approdare dinanzi la Camera. Dunque sussiste la possibilita' di alcune modifiche a quanto proposto dall'esecutivo, in particolare si parla di una rimodulazione dei ...

Assolombarda Boccia la manovra : 'Reddito di cittadinanza e prepensionamenti non aiutano la crescita' : ... 'Le indicazioni che abbiamo non ci convincono - commenta Carlo Bonomi, presidente dell'associazione, dopo l'Assemblea generale alla presenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria - non è ...

Sondaggi politici : gli italiani “Bocciano” il reddito di cittadinanza : Dai Sondaggi politico - elettorali emergono dati interessanti sulla reazione degli italiani ai provvedimenti che saranno adottati con la prossima legge di bilancio: il 43% crede che i propri risparmi possano essere in pericolo, mentre il 58% pensa che il reddito di cittadinanza non produrrà effetti positivi su occupazione e consumi.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza 2018/ Ultime notizie - Flavio Briatore lo Boccia : "è una cosa folle" : Reddito di cittadinanza in arrivo. Come funziona e a chi spetta? Domande che restano aperte dopo i 10 miliardi che sono stati previsti con la Nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:35:00 GMT)

Papa Francesco Boccia il reddito di cittadinanza : non aiuta a sviluppare un Paese : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - reddito di cittadinanza? Non fa bene allo sviluppo di un Paese. Papa Francesco boccia, indirettamente, la proposta di M5s in modo netto e inequivocabile, ...