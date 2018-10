BOBO VIERI Il figlio in arrivo? L' attesa mi sta facendo impazzire | manca un

BOBO VIERI a Verissimo : Ecco Cosa ha Detto di Costanza Caracciolo! : Bobo Vieri prima di diventare padre, racconta a Silvia Toffanin le emozioni che sta provando, ma soprattutto spende della parole nei confronti della sua compagna Costanza Caracciolo! Ecco le sue parole! Bobo Vieri, ospite nel salotto di Verissimo, racconta a Silvia Toffanin la sua vita privata, non riuscendo a nascondere la felicità che si sta pregusta prima di diventare padre. L’ex attaccante ha riferito a tal proposito che non vuole ...

ROBERTO VIERI E CHRISTIANE RIVAUX - GENITORI DI BOBO / "Mi hanno sempre sostenuto" (Verissimo) : ROBERTO VIERI e CHRISTIANE RIVAUX chi sono i GENITORI del calciatore BOBO VIERI: dall'infanzia in Australia fino al trasferimento in Italia per realizzare il grande sogno.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:08:00 GMT)

BOBO VIERI/ "Assisterò al parto e poi sposerò Costanza Caracciolo" (Verissimo) : BOBO VIERI è pronto a raccontarsi a Verissimo in un'intervista esclusiva: dall'amore per Costanza Caraccialo all'immensa gioia di diventare papà fino al matrimonio(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:25:00 GMT)

Verissimo 2018/ Ospiti 27 ottobre e diretta : BOBO VIERI - Wanda Nara e Alessandra Amoroso : Verissimo 2018, anticipazioni e Ospiti 27 ottobre: Bobo Vieri, Wanda Nara, Alessandra Amoroso, Lorella Cuccarini, Elisabetta Canalis, Valeria Golino ed Eleonora Giorgi.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:12:00 GMT)

COSTANZA CARACCIOLO / L'ex velina all'ottavo mese di gravidanza : presto le nozze con BOBO Vieri? (Verissimo) : COSTANZA CARACCIOLO sta per diventare mamma: a novembre nascerà la bambina che aspetta da Bobo Vieri. Dopo il lieto evento arriverà il momento delle nozze?(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:00:00 GMT)

BOBO VIERI : "Non vedo l'ora che nasca mia figlia. Le nozze? No problem..." : I miei genitori sono molto aperti, non tutti mi avrebbero dato l'ok per andare dall'altra parte del mondo". Ma la figura più importante all'inizio della carriera di Christian è stato il nonno Enzo: "...

BOBO VIERI : "Assisterò al parto - è un'esperienza forte - ma voglio esserci. Le nozze? Ne parleremo" : "Assisterò al parto, sarò accanto alla mia compagna: è un'esperienza forte ma voglio essere lì". Bobo e Costanza stanno facendo il conto alla rovescia. Manca poco alla nascita della loro primogenita e i due non vedono l'ora di diventare i genitori. L'ex bomber lo racconta in un'intervista a Versissimo, in onda sabato 27 settembre, nel corso della quale ha parlato anche della sua infanzia."Tutta la famiglia è ...

"Sposerai Costanza Caracciolo?" - e BOBO VIERI si 'scioglie' in tv : Intervistato a Verissimo, l'ex bomber dell'Inter confida tutto il suo amore per la compagna, che a novembre lo renderà padre...

BOBO VIERI ora fa pure il giocoliere : gran numero di magia con la monetina : Christian Vieri è ormai prossimo a diventare papà. Già, la gravidanza della fidanzata Costanza Caracciolo è ormai agli sgoccioli e i due non vedono l’ora di diventare genitori.L’ex calciatore 45enne sta vivendo questi giorni con grande emozione e anche spensieratezza, tanto da continuare a far divertire quotidianamente i suoi quasi due milioni di follower su Instagram. Bobo, infatti, ci tiene a tenere attivo il suo profilo social, così da tenere ...

Giorgia Gabriele - ex di Gianluca Vacchi e BOBO VIERI - regina di Instagram FOTO : Di mestiere fa la stilista con diverse collezioni all'attivo, ma non è balzata agli onori della cronaca, con picchi di contatti social, per le sue collezioni. Giorgia è infatti anche una modella e ...

Costanza Caracciolo e BOBO VIERI al Big Show di Pucci : lei è fantastica [VIDEO] : 1/5 ...

Big Show : Pucci invia un messaggio ai contatti di BOBO VIERI - le risposte sono tutte da ridere : Il bomber ex Milan non è stato l'unico del mondo del calcio a rispondere all'appello. Infatti anche Roberto Mancini ha voluto replicare: "Ma, con tutto il rispetto sei sicuro del nome? Comunque penso ...

Costanza Caracciolo in dolce attesa : «Ho superato un dramma. Sposare BOBO Vieri? Se lui me lo chiederà...» : «Non volevo annunciare la gravidanza, non ero ancora al terzo mese. Ho perso il bambino lo stesso giorno in cui la notizia era uscita sui social». Costanza Caracciolo non riesce a...

Costanza Caracciolo a Verissimo : in dolce attesa di un bimbo con BOBO VIERI - è tornata a parlare del dramma di una precedente gravidanza… : A Verissimo, Costanza Caracciolo – in dolce attesa di un bimbo con Bobo Vieri – è tornata a parlare L'articolo Costanza Caracciolo a Verissimo: in dolce attesa di un bimbo con Bobo Vieri, è tornata a parlare del dramma di una precedente gravidanza… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.