Berlusconi | Spero Gattuso cambi modulo

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime notizie Milan - Berlusconi : "Spero cambi modulo. Panchina? Non mi intrometto" : GATTUSO ESONERATO? Ultime notizie Milan, Leonardo nuovo allenatore rossonero? La clamorosa suggestione: le alternative Donadoni, Conte, Wenger. Tutti i nomi per la panchina.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 14:37:00 GMT)

Dl fisco - Berlusconi : siamo alle comiche - spero governo duri poco : "È molto brutta l'immagine che stiamo dando in Europa e in giro per il mondo - ha aggiunto -. Io spero che questa situazione duri poco", ha aggiunto.

Berlusconi : “Il reddito di cittadinanza distruggerà l’Italia. Spero che il governo cada presto” : "Il reddito di cittadinanza non credo sia una misura che possa portare all'eliminazione della povertà come dice chi la propone, ma soltanto un gran buco nero nel bilancio dello Stato. Sarà un disastro che spingerà molti a non cercare più un lavoro e molti che lavorano a lasciarlo", ha dichiarato Silvio Berlusconi nel corso di un vertice tenutosi a Palazzo Grazioli.Continua a leggere