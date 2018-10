Berlusconi parla del Milan | “è una sofferenza vedere la squadra in campo in una maniera

Berlusconi vede Weber Nuovi parlamentari in arrivo in Forza Italia : Il sentimento che prevale dentro Forza Italia è la delusione verso Matteo Salvini. Il vicepremier leghista aveva promesso, nell'ultimo vertice del centrodestra, di far pesare nell'azione di governo il programma della coalizione e invece, a partire dalla manovra, così non è stato. E la figuraccia tragicomica fatta nello scontro con Luigi Di Maio sul condono fiscale lascia poche speranze per il futuro. Contatti tra Silvio Berlusconi e il Capitano ...

Gioca il Monza - Berlusconi in tribuna : 'Derby entro tre anni col Milan? Preferirei non parlarne' : Monza - ' Derby entro tre anni con il Milan? Io sono rossonero dalla nascita, non parlereri di questo. Mi ha spinto a dire sì a questo progetto Monza la volontà di dar vita a un modo nuovo di essere ...

Silvio Berlusconi - la rivolta degli europarlamentari di Forza Italia : 'Se continuiamo a tifare spread...' : 'Se continuiamo a tifare spread, se diventiamo quelli dell'Europa dei vincoli e dei trattati, finiremo schiacciati sulla politica del Pd . E alla fine la gente sceglierà l'originale, non noi'. Si sfoga così Stefano Maullu , europarlamentare di Forza Italia, che delinea il sentimento di una grande fetta del partito ...

Berlusconi vuole Cassano al Monza : “FantAntonio” parla del suo futuro : Antonio Cassano è stato contattato da Silvio Berlusconi e dal fido Galliani per approdare nel Monza, squadra di Serie C Silvio Berlusconi ha messo le mani sul Monza calcio da qualche giorno e, assieme al fido Galliani, è subito andato all’assalto di uno degli svincolati più talentuosi in circolazione: Antonio Cassano. Il talento barese però, ha declinato la proposta del Monza, come rivelato al Secolo XIX: “È sempre un onore ...

Tripodi - FI - : "saremo in campo con Silvio Berlusconi per parlare all'altra Italia" : Maria Tripodi "Il Manifesto della libertà presentato a Fiuggi da Silvio Berlusconi , è l'emblema della visione politica di un grande leader che ha a cuore il presente e il futuro dell'Italia, un Paese immobile che giorno dopo giorno sconta l'incapacità dei pentastellati al governo". Lo dichiara Maria Tripodi ...

Berlusconi-SALVINI - VERTICE AD ARCORE : "NON SI È PARLATO DI FOA IN RAI"/ Tajani - "governo Lega-M5s non durerà" : Salvini e Berlusconi ad ARCORE: intesa su Foa in Rai. Ultime notizie, nuovo incontro per le elezioni regionali con Giorgia Meloni: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:51:00 GMT)

Salvini : “Le inchieste? Qualcuno vuole fermare me e la Lega”. E parla ancora come Berlusconi : “Io eletto - i giudici no” : Il sequestro dei 49 milioni di euro alla Lega. E poi i carabinieri che arrivano al Viminale per consegnare l’atto che ufficializza l’accusa da parte della Procura di Palermo di sequestro di persona aggravato dei migranti a bordo della Nave Diciotti. Per il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini sono i segnali che “Qualcuno ha voglia di fermare Salvini, la Lega e la voglia di il cambiamento del popolo italiano. Non ci ...

Centrodestra - Berlusconi 'Mai parlato di partito unico. Forza Italia va avanti' : Ma è chiaro che l'orizzonte per Berlusconi resta sempre quello della coalizione: 'Naturalmente la nostra prospettiva politica rimane il centro-destra, che anzi vogliamo far ripartire, ma abbiamo ben ...

Berlusconi : "Mai parlato di partito unico" : Naturalmente la nostra prospettiva politica rimane il centro-destra, che anzi vogliamo far ripartire, ma abbiamo ben chiaro il nostro ruolo politico - ben diverso da quello di altre forze della ...

Monza - parla il presidente : 'Sarebbe un onore avere Silvio Berlusconi come socio' : Nicola Colombo, presidente del Monza, ha commentato a Radio 24 l'indiscrezione secondo cui Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di rilevare il club brianzolo con Adriano Galliani: "Sarebbe un grande ...

Sgarbi quotidiani torna in tv dopo vent’anni? Mediaset non conferma ma il critico ne è sicuro : “Ho parlato con Berlusconi” : dopo quasi vent’anni torna in tv “Sgarbi quotidiani”, non una semplice indiscrezione ma un vero e proprio annuncio del famoso critico d’arte. A La Zanzara su Radio 24 ha parlato della nuova edizione del programma andato in onda su Canale 5 dal 1992 al 1999, subito dopo il Tg5 e prima dell’atteso appuntamento quotidiano con Beautiful. Una striscia di quindici minuti con Sgarbi al centro della scena alle prese ...

Vittorio Sgarbi annuncia : 'Torna Sgarbi Quotidiano su Rete 4. Ho parlato con Berlusconi - e...' : A volte tornano e questa ne è la riprova: dopo anni di interruzione il palinsesto di Mediaset riaccoglierà Sgarbi Quotidiani. Ad annunciarlo al programma radiofonico La Zanzara è Vittorio Sgarbi in ...