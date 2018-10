Bergamo | chiesa venduta a Musulmani | Fontana la compra la Regione

Bergamo - musulmani comprano una chiesa. Ma la Regione Lombardia se la riprende : “Diritto di prelazione” : L’Associazione musulmana si era aggiudicata la chiesa all’asta, riuscendo a bypassare la ‘legge anti-moschee’ voluta dalla giunta Maroni nel 2015 perché il luogo era già destinato al culto. Ma la Regione Lombardia non ci sta e si riprende l’edificio all’interno degli ex ospedali riuniti di Bergamo per evitare che diventi un luogo di culto islamico. L’asta era stata bandita tramite una controllata della stessa ...

Bergamo. La cappella della Chiesa Casa dei Frati sarà salvaguardata : La Lega interviene sul caso moschea a Bergamo. “Troppa gente parla senza avere cognizione. Il simbolo della cristianità della cappella

Bergamo - la Regione sconfessa se stessa : "Nessuna moschea nella ex chiesa" : Il governatore Fontana: "La Regione eserciterà il diritto di prelazione". Così si cerca di evitare l'assegnazione avvenuta con un bando fatto da Infrastrutture lombarde all'associazione dei musulmani. Il sindaco Gori: "Un autogol della giunta"

L’Associazione musulmani di Bergamo ha vinto all’asta un’ex chiesa cattolica : E ci farà probabilmente una moschea, aggirando così una contestata legge regionale che rende molto difficile costruirne una da zero The post L’Associazione musulmani di Bergamo ha vinto all’asta un’ex chiesa cattolica appeared first on Il Post.