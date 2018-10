Benevento Cremonese Streaming video e diretta Dazn | probabili formazioni | quote | orario

Pronostico Benevento vs Cremonese - Serie B 27-10-2018 e Analisi : Serie B, nona giornata, Analisi e Pronostico di Benevento-Cremonese, sabato 27 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Benevento-Cremonese, sabato 27 ottobre. La partita tra i beneventani e i grigio-rossi lombardi è una sfida importante in ottica play-off, con i padroni di casa quarti in graduatoria e rilanciatisi grazie al successo (1-0) nel posticipo col Livorno, mentre l’imbattuta Cremonese è appena due lunghezze ...