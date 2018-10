Basket | Nba | Durant show e Golden State va veloce | colpo Clippers a Houston

Basket - Nba un super Curry spinge Golden State - prima gioia dei Lakers di James : NEW YORK " Un Stephen Curry versione lusso, ma anche la prima agognata vittoria dei Lakers di LeBron James e le inattese battute d'arresto casalinghe di San Antonio e Houston, in crisi in questo avvio ...

Basket - Nba : un super Curry spinge Golden State - prima gioia dei Lakers di James : NEW YORK - Un Stephen Curry versione lusso, ma anche la prima agognata vittoria dei Lakers di LeBron James e le inattese battute d'arresto casalinghe di San Antonio e Houston, in crisi in questo avvio ...

Basket - Nba risultati : Curry 51 punti - LeBron vince la prima coi Lakers : Stephen Curry dà i numeri: i suoi 51 punti , con 11 triple, in soli 3 quarti passati sul parquet guidano i Warriors al dominio sui malcapitati Wizards, incapaci di reagire allo show di Steph e di ...

Basket - serie A-2 : Bucchi e la Virtus. Ora Roma non è più unba scommessa : Se torniamo indietro di qualche mese, sembra un altro mondo: Bucchi che arriva in corsa a marzo inoltrato, al posto di uno sfortunato Luca Bechi. La squadra - costruita in modo fortunoso e ...

Basket - Nba : San Antonio rimanda il primo successo di LeBron - ok Golden State e Toronto : WASHINGTON - Terzo ko in altrettante partite per i Los Angeles Lakers di LeBron James. San Antonio gela lo Staples Center vincendo 143-142 al termine di un overtime. Il 'Prescelto', ovviamente, è uno ...

Basket - Nba : LeBron e i Lakers si arrendono a Houston. Jokic come Chamberlain : ROMA - I San Antonio Spurs di Belinelli sono stati battuti nella notte italiana Nba. Il quintetto texano si è arreso con il punteggio di 121-108 ai padroni di casa dei Portland Trail Blazers, ...

Basket - Nba : Portland rovina il debutto di LeBron con i Lakers - ok Miami e Philadelphia : WASHINGTON - E' amara la 'prima' di LeBron James con i Los Angeles Lakers. Il 'Prescelto' ci prova in tutti i modi a far felice la franchigia californiana con i suoi 26 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, ...

Basket - Nba : Embiid riscatta i Sixers - Miami beffa Washington : Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 127-108 I Sixers, 1-1, si rimettono subito in carreggiata, dimenticando il disastroso debutto stagionale sul parquet di Boston. Davanti al pubblico amico, Philadelphia ...

Nba - come funziona il ricco mercato del Basket made in Usa : Danilo Gallinari dei Los Angeles Clippers Tetto salariale, free agency, scambi regolamentati e draft. Su questi quattro cardini si poggia il sistema del mercato Nba. La stagione del grande basket statunitense è appena iniziata con le prime partite di regular season. Un mondo completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in Europa, dove ogni cartellino di un giocatore può essere acquistato dietro un pagamento in denaro. Merito del ...

Nba al via - 10 cose che dovete conosce anche se non sapete nulla di Basket : Boban Marjanovic che non ha bisogno di saltareIl basso Isaiah ThomasTre fratelli in NbaIl signore dell'NBA, LeBron «King» JamesIl tradimento non si perdonaBecky pronta ad allenareOltre la regular season Nuove regole NBA a un tiro di schioppoCome dentro un filmC’è un problema fondamentale per chi vuole guardare il campionato NBA: si chiama fuso orario. Quasi tutte le partite si giocano dopo la mezzanotte italiana. A parte questo piccolo ...

Basket - riparte l'NBA : Lakers tra i favoriti grazie a Lebron : Possibili avversari, il detentore del titolo James Harden , a 5,00, e l'esuberante Anthony Davis , 'sono il più forte giocatore del mondo', ha appena dichiarato, dato a 7,50. Quanto ai giovani è ...

NBA - Kevin Durant ci mette la faccia : 'La NBA deve riportare il Basket a Seattle' : "Il messaggio è stato mandato forte e chiaro negli ultimi 11 anni: basta vedere il supporto che i Sonics hanno in giro per il paese e per il mondo" ha detto Durant. "Tantissime persone conoscono la ...