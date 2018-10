oasport

: Basket l’ombra della procura antidoping su Scafati (A2): richieste squalifiche sulla base di un post su Facebook di… - zazoomblog : Basket l’ombra della procura antidoping su Scafati (A2): richieste squalifiche sulla base di un post su Facebook di… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Una vicenda abbastanza inconsueta sta movimentando in negativo l’inizio di stagioneGivova, inserita nel girone Ovest di Serie A2. Un post su Facebook del suo coach, Marco Calvani, rischia di generare una serie di pesanti conseguenze, almeno secondo le volontànazionale. Nella foto postata su Facebook da Calvani nello scorso settembre sono ritratti due giocatori di, Gabriele Romeo (a destra) e Giorgio Sgobba (a sinistra), mentre si sottopongono a una flebo. I due giocatori, al tempo, stavano recuperando da un’influenza intestinale, ed effettivamente tutto fa pensare che le flebo in questione contenessero reidratanti non atti a immettere nel corpo prodotti illegali. Il segreto dei nostri giocatori, ricaricano energie per lavorare meglio. Per un allenatore, soddisfazione totale. … Pubblicato da Marco Calvani ...