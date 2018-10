Autostrada | code di tir rimasti fermi ieri per la festa nazionale in Austria

Vicenza - tamponamento tra 3 tir in Autostrada A4 : 2 camionisti gravi/ Ultime notizie : traffico in tilt e code : Vicenza, tamponamento tra 3 tir in A4: traffico in tilt con 12 chilometri di coda, due camionisti feriti in modo grave ma non in pericolo di vita. Gli aggiornamenti.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:05:00 GMT)

Schianto tra tre tir sull’Autostrada A13 - disagi e lunghe code nel Ferrarese : L’autostrada A13 è stata chiusa a lungo tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione Bologna per un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Uno dei tir si è ribaltato riversando sulla strada parte del carico e ostruendo la carreggiata. Due persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale.Continua a leggere

Tir si ribalta in Autostrada - il conducente muore : lunghe code in A13 a Bologna : L'autostrada A13 è attualmente chiusa nel tratto bolognese fra Interporto e Arcoveggio in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. Un mezzo pesante si è ribaltato e ha occupato l'intera ...

Code Autostrada : traffico in tempo reale - ultime notizie/ Bollettino viabilità : Traforo del Monte Bianco : Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto. Bollettino ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. traffico intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:57:00 GMT)

Traffico - controesodo al via : disagi e code in Autostrada Diretta : Traffico da controesodo nell'ultima domenica del mese di agosto: disagi sulle strade e autostrade italiane anche a causa del maltempo. autostrada A14. Cinque chilometri di coda in direzione Pescara ...

La giornata nera della viabilità : in Autostrada altro veicolo a fuoco e scontro tra due tir - code interminabili sull'A14 e sulla SS16 : A rendere ancora più critica una giornata decisamente da bollino nero altri due episodi di cronaca. Il primo un incidente tra due tir, senza conseguenze per gli autisti, avvenuto intorno alle 14 tra ...